Bikin Anjing Ketakutan! Kru 'Godzilla Minus Zero' Rekam Raungan Godzilla dan Ghidorah di Bendungan

JawaPos.com - Tim tata suara Godzilla Minus Zero punya cara tak biasa untuk menciptakan auman Godzilla dan King Ghidorah.

Alih-alih hanya mengandalkan efek digital, mereka membawa pengeras suara ke sebuah bendungan terbuka dan memutar suara kedua monster tersebut untuk menangkap gema yang dihasilkan lingkungan nyata.

Cerita di balik proses produksi itu diungkap dalam panel Godzilla Minus Zero di New York Comic Con pada Oktober 2026. Sound designer Natsuko Inoue bersama timnya ingin mendapatkan efek pantulan suara yang lebih alami, sehingga auman kedua kaiju terasa memiliki skala dan daya guncang seperti makhluk raksasa sungguhan.

Dengan menempatkan pengeras suara di area bendungan, tim tersebut memutar rekaman auman monster, kemudian menangkap gema dan pantulannya menggunakan mikrofon. Hasil rekaman itu selanjutnya menjadi bagian dari rancangan suara dalam film.

Awalnya, Inoue sempat meragukan apakah metode tersebut akan menghasilkan suara yang sesuai dengan kebutuhan film. Namun, keraguannya berubah setelah percobaan pertama dilakukan.

“Ketika pertama kali kami mengeluarkan auman itu melalui pengeras suara, saya bisa melihat kelegaan dan keyakinan di wajah semua orang,” ujar Inoue.

Ia menjelaskan, pemutaran suara di ruang terbuka memungkinkan tim menangkap karakter akustik lingkungan secara langsung.

“Dengan menggunakan pengeras suara dan memproyeksikan suara ke dunia nyata, kami bisa menangkap gema, gaung, serta pantulan suara yang kembali melalui mikrofon. Dengan begitu, suara tersebut terasa hadir di dunia kita,” lanjutnya.