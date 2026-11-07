Signal Season 2 Resmi Tayang 7 Desember 2026, tvN Ungkap Jadwal Penayangan

Signal Season 2 (x @soompi)
JawaPos.com - Kabar yang telah lama dinantikan penggemar drama Korea akhirnya datang. tvN mengumumkan tanggal penayangan The Second Signal, sekuel dari drama populer Signal yang pertama kali hadir pada 2016.
Drama yang sempat mengalami penundaan panjang tersebut dijadwalkan memulai penayangan pada 7 Desember 2026.
Keputusan ini sekaligus mengakhiri ketidakpastian mengenai kelanjutan proyek yang telah dinantikan selama hampir satu dekade.
Mengutip laporan Soompi, The Second Signal akan ditayangkan setiap Senin dan Selasa di tvN. Drama ini memiliki total delapan episode.
Khusus minggu pertama, penonton akan mendapatkan tiga episode sekaligus. Dua episode pertama ditayangkan berurutan pada 7 Desember dengan durasi episode pertama yang sedikit disesuaikan, sedangkan episode ketiga menyusul pada 8 Desember.
Pengumuman tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya The Second Signal direncanakan tayang pada Juni 2026 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 tvN.
Namun, jadwalnya ditunda setelah kontroversi yang melibatkan salah satu pemeran utama, Cho Jin Woong.
Pada Desember 2025, terungkap laporan mengenai catatan kriminalnya ketika masih remaja serta sejumlah persoalan yang berkaitan dengan masa dewasanya.
Sang aktor kemudian mengakui kesalahan masa lalunya dan mengumumkan pengunduran diri dari industri hiburan.
tvN menjelaskan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan berbagai cara untuk mengurangi kekhawatiran penonton tanpa merusak kualitas cerita.
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Jawa Pos
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