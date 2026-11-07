The Village Barber 2 Siap Tayang, Park Bo Gum dan Lee Sang Yi Tingkatkan Kemampuan

The Village Barber 2 (x @soompi)
JawaPos.com - Kabar menarik dari Variety show The Village Barber kembali menyapa penonton melalui musim keduanya dengan menghadirkan Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo.
Ketiganya siap menjalankan salon kecantikan di sebuah desa pesisir bernama Tongyeong. Menjelang penayangan, para pemain membagikan cerita mengenai kemampuan baru, persiapan, hingga pengalaman membangun kekompakan selama menjalani proses syuting.
Mengutip laporan Soompi, The Village Barber 2 telah merilis poster utama yang memperlihatkan ketiga bintang berdiri berdampingan mengenakan apron.
Latar laut biru, langit cerah, dan hamparan bunga kuning di Tongyeong memberikan suasana hangat seperti adegan dalam film coming-of-age.
Poster individual mereka juga memperlihatkan pembagian tugas masing-masing dalam menjalankan salon.
Park Bo Gum kembali menjadi sosok utama yang menangani layanan rambut. Kali ini, kemampuannya semakin berkembang setelah berhasil memperoleh sertifikat nasional penata rambut atau kecantikan, melengkapi lisensi barber yang sebelumnya dimiliki.
Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil latihan intensif setidaknya empat jam setiap hari.
Dengan bekal kemampuan baru, Park Bo Gum ingin menawarkan lebih banyak layanan, termasuk perawatan rambut yang lebih beragam kepada para pelanggan.
Lee Sang Yi kembali bertanggung jawab atas layanan perawatan kuku dengan kemampuan yang semakin profesional.
Ia mengaku berlatih lebih giat karena ingin memberikan pelayanan terbaik. Pada musim kedua, layanan yang disiapkannya semakin bervariasi, mulai dari desain kuku magnetik, nail art detail, pedikur, hingga perawatan kulit.
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