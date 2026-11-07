'GOLDEN' Jungkook Jadi Album Solo Asia Terlama di Spotify Global, Tembus 155 Minggu

Jungkook (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com - Jungkook BTS kembali mencetak pencapaian luar biasa di industri musik global. Album solo perdananya, 'GOLDEN', berhasil bertahan selama 155 minggu di Spotify Global Weekly Albums Chart.

Prestasi tersebut sekaligus memperpanjang rekornya sebagai album solois Asia dengan masa bertahan terlama dalam tangga musik mingguan tersebut.

Meski telah dirilis hampir tiga tahun lalu, karya Jungkook ini masih menunjukkan daya tarik kuat di kalangan pendengar internasional.

Mengutip laporan Allkpop, 'GOLDEN' menempati posisi ke-199 dalam tangga lagu Spotify untuk periode terbaru. Album yang dirilis pada November 2023 itu sebelumnya pernah mencapai posisi kedua.

Capaian 155 minggu ini menjadi bukti bahwa popularitas album tersebut tidak hanya bergantung pada momentum perilisan, tetapi juga didukung oleh minat pendengar yang terus terjaga.

Tak hanya mencatat rekor durasi, 'GOLDEN' juga menunjukkan performa streaming yang mengesankan.

Album berisi 11 lagu tersebut menjadi karya pertama dari artis Asia yang berhasil mengumpulkan lebih dari satu miliar streaming tahunan di Spotify selama empat tahun berturut-turut, yakni sejak 2023 hingga 2026.

Pencapaian ini bahkan melampaui rekor tiga tahun berturut-turut yang sebelumnya dicatat album BTS, 'Map of the Soul: 7'.

Kesuksesan 'GOLDEN' juga terlihat di berbagai tangga album internasional. Album tersebut debut di posisi kedua Billboard 200 dan bertahan selama 25 minggu, menjadikannya salah satu album solois Asia dengan masa pencatatan terpanjang di tangga tersebut.

Sementara di UK Official Albums Chart Top 100, 'GOLDEN' berhasil mencapai posisi ketiga dan menghabiskan delapan minggu dalam daftar.

Dirilis pada 3 November 2023, 'GOLDEN' menjadi album yang menandai perjalanan musikal Jungkook sebagai solois.

Dengan deretan lagu seperti 'Seven', '3D', dan 'Standing Next to You', album ini memperlihatkan eksplorasi musik pop dengan sentuhan R&B dan berbagai warna musikal lainnya.