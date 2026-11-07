Siap Rilis 25 November, HYUKOH Kembali dengan Album Terbaru '33'

JawaPos.com - Setelah enam tahun tanpa merilis album penuh, HYUKOH akhirnya bersiap menyapa penggemar melalui karya terbaru berjudul '33'.

Album studio ketiga tersebut dijadwalkan meluncur pada 25 November 2026. Kabar comeback ini diumumkan oleh agensi DooRooDooRoo Artist Company pada 5 November, sekaligus menandai babak baru perjalanan musikal grup yang dikenal dengan karakter musik alternatifnya.

Menurut laporan Allkpop, pengumuman album '33' hadir setelah HYUKOH membagikan foto profil terbaru, sampul album, serta tautan pre-save melalui media sosial resmi mereka.

Judul '33' juga memiliki makna tersendiri karena melanjutkan tradisi penggunaan angka dalam karya-karya sebelumnya, seperti '20', '22', '23', dan '24 : How to find true love and happiness'.

Tradisi tersebut sempat tidak digunakan dalam album terakhir mereka, through love, yang dirilis pada 2020.

Sebelum mengumumkan album penuh ini, HYUKOH telah memberikan sejumlah petunjuk melalui perilisan single sejak Agustus 2026.

Lagu 'Godspeed!' menjadi pembuka perjalanan comeback mereka, disusul 'KoK' yang memperlihatkan eksplorasi musikal berbeda, serta 'Jineun Nal' pada Oktober.

Ketiga lagu tersebut menghadirkan warna yang beragam dan menjadi gambaran perkembangan musik yang akan dirangkum dalam album '33'.

Tak hanya musik, sampul album terbaru ini juga menarik perhatian. Karya visual tersebut dibuat oleh seniman Ahn Min-jung, yang sebelumnya menggarap artwork untuk tiga single pra-rilis HYUKOH.