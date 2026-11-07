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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 02.58 WIB

Bertabur Bintang, Jung Woo Sung dan Wi Ha Joon Gabung Film 'Sal Saeng Bu'

Film Sal Saeng Bu (allkpop) - Image

Film Sal Saeng Bu (allkpop)

JawaPos.com - Jung Woo Sung tunjukkan sisi berbeda melalui film layar lebar terbaru berjudul 'Sal Saeng Bu'.

Film berlatar Dinasti Joseon tersebut resmi memulai proses syuting dengan jajaran pemain yang telah dikonfirmasi pada 5 November 2026.

Dalam proyek ini, Jung Woo Sung dipercaya memerankan Han Myeong Hoe, sosok politikus berpengaruh yang meraih kekuasaan melalui pertumpahan darah dan intrik politik.

Mengutip laporan Allkpop, 'Sal Saeng Bu' diadaptasi dari webtoon Kakao berjudul Sal Saeng Bu dan mengambil latar peristiwa Gyeyu Jeongnan pada 1453, yakni kudeta yang dipimpin Pangeran Suyang.

Ceritanya berpusat pada sebuah daftar pembunuhan yang disusun Han Myeong Hoe untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Daftar tersebut menjadi simbol kekuasaan yang menentukan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus kehilangan nyawa.

Jung Woo Sung akan beradu akting dengan Jung Sung Il yang memerankan Ban Seok, sosok yang menyimpan dendam dan merencanakan kejatuhan Han Myeong Hoe bersama organisasi rahasia Hwajeopmong.

Sementara itu, Wi Ha Joon tampil sebagai Pangeran Suyang, tokoh ambisius yang menjadi pemicu perebutan kekuasaan. Kehadiran ketiganya diprediksi menghadirkan konflik penuh ketegangan dan pertarungan yang intens.

Deretan pemain lainnya juga diisi aktor ternama, seperti Baek Yoon Sik sebagai Daek Jang-ak, Choi Gwi Hwa sebagai Yoon Gyeom, Park Ji Hwan sebagai Park Pang-nyeon, Choi Daniel sebagai Seong Sam-mun, Choi Moo Sung sebagai Baek Mu-han, serta Go Chang Seok sebagai Jenderal Kim Jong-seo.

Jo Bok Rae, Hyun Bong Sik, dan Lee Seong Uk turut bergabung dalam film tersebut. Namun, pemeran Baek Yi-hwa dan Jang Gil-do masih belum diumumkan.

Editor: Hanny Suwindari
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