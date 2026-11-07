Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 02.57 WIB

Gugatan Plagiarisme Lagu 'SWIM' BTS Resmi Dicabut, Tiga Penulis Lagu Mundur

BTS (x @aboutmusicyt) - Image

BTS (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com - Kabar terbaru dari BTS terkait polemik hak cipta lagu 'SWIM'. Gugatan plagiarisme yang diajukan tiga penulis lagu asal Amerika Serikat akhirnya memasuki babak akhir setelah pihak penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara keseluruhan pada 4 November 2026.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perselisihan hukum yang sempat menjadi perhatian penggemar dan industri musik internasional.

Menurut laporan Allkpop, tiga penulis lagu bernama Steve Cooper, Jon Sandler, dan Greylyn Johnson sebelumnya mengajukan gugatan pada Juli 2026.

Mereka menuding lagu 'SWIM', yang menjadi lagu utama album kelima BTS berjudul ARIRANG, memiliki kemiripan substansial dengan demo lagu berjudul sama yang mereka selesaikan pada Maret 2025. Klaim tersebut mencakup kemiripan melodi, bagian chorus, harmoni, ritme, hingga lirik.

Pihak penggugat menggugat HYBE, HYBE America, BIGHIT MUSIC, serta sejumlah penulis lagu yang terlibat dalam produksi 'SWIM', termasuk Ryan Tedder dari OneRepublic.

Mereka juga meminta ganti rugi dan bagian dari keuntungan lagu tersebut. Meski demikian, para anggota BTS secara pribadi tidak tercatat sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

BIGHIT MUSIC sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut. Agensi menyatakan bahwa gugatan itu hanya didasarkan pada klaim sepihak dan menegaskan bahwa 'SWIM' merupakan karya yang diciptakan secara independen.

Hingga permohonan pencabutan diajukan, perkara tersebut masih berada pada tahap awal dan pihak HYBE belum menyampaikan jawaban resmi atas gugatan di pengadilan.

Alasan di balik keputusan ketiga penulis lagu untuk menarik gugatan belum dijelaskan secara terbuka. Billboard juga melaporkan bahwa dokumen pengadilan tidak menunjukkan apakah kedua pihak telah mencapai kesepakatan.

Dengan demikian, pencabutan perkara ini tidak dapat langsung diartikan sebagai putusan pengadilan yang menyatakan tuduhan plagiarisme terbukti atau tidak terbukti.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BTS Cetak Rekor Baru, Single "SWIM" Raih Sertifikasi Silver BRIT - Image
Entertainment

BTS Cetak Rekor Baru, Single "SWIM" Raih Sertifikasi Silver BRIT

Minggu, 28 Juni 2026 | 22.45 WIB

Tuai Prestasi, SWIM Karya Grup BTS Kembali Naik ke 50 Besar Billboard Hot 100 - Image
Entertainment

Tuai Prestasi, SWIM Karya Grup BTS Kembali Naik ke 50 Besar Billboard Hot 100

Rabu, 17 Juni 2026 | 18.26 WIB

BTS Siapkan Tambahan Jadwal ARIRANG World Tour, HYBE Bocorkan Rencana Grup dan Solo Setelah Konser - Image
Music & Movie

BTS Siapkan Tambahan Jadwal ARIRANG World Tour, HYBE Bocorkan Rencana Grup dan Solo Setelah Konser

Kamis, 5 November 2026 | 20.46 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore