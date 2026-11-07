Gugatan Plagiarisme Lagu 'SWIM' BTS Resmi Dicabut, Tiga Penulis Lagu Mundur

JawaPos.com - Kabar terbaru dari BTS terkait polemik hak cipta lagu 'SWIM'. Gugatan plagiarisme yang diajukan tiga penulis lagu asal Amerika Serikat akhirnya memasuki babak akhir setelah pihak penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara keseluruhan pada 4 November 2026.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perselisihan hukum yang sempat menjadi perhatian penggemar dan industri musik internasional.

Menurut laporan Allkpop, tiga penulis lagu bernama Steve Cooper, Jon Sandler, dan Greylyn Johnson sebelumnya mengajukan gugatan pada Juli 2026.

Mereka menuding lagu 'SWIM', yang menjadi lagu utama album kelima BTS berjudul ARIRANG, memiliki kemiripan substansial dengan demo lagu berjudul sama yang mereka selesaikan pada Maret 2025. Klaim tersebut mencakup kemiripan melodi, bagian chorus, harmoni, ritme, hingga lirik.

Pihak penggugat menggugat HYBE, HYBE America, BIGHIT MUSIC, serta sejumlah penulis lagu yang terlibat dalam produksi 'SWIM', termasuk Ryan Tedder dari OneRepublic.

Mereka juga meminta ganti rugi dan bagian dari keuntungan lagu tersebut. Meski demikian, para anggota BTS secara pribadi tidak tercatat sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

BIGHIT MUSIC sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut. Agensi menyatakan bahwa gugatan itu hanya didasarkan pada klaim sepihak dan menegaskan bahwa 'SWIM' merupakan karya yang diciptakan secara independen.

Hingga permohonan pencabutan diajukan, perkara tersebut masih berada pada tahap awal dan pihak HYBE belum menyampaikan jawaban resmi atas gugatan di pengadilan.

Alasan di balik keputusan ketiga penulis lagu untuk menarik gugatan belum dijelaskan secara terbuka. Billboard juga melaporkan bahwa dokumen pengadilan tidak menunjukkan apakah kedua pihak telah mencapai kesepakatan.