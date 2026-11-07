Scarlett Johansson Akui Kesulitan Dalami Peran di 'The Batman Part II'

JawaPos.com - Scarlett Johansson mengungkapkan pengalaman menantang saat mempersiapkan perannya dalam film The Batman Part II.

Meski sudah berpengalaman membintangi berbagai film besar, termasuk waralaba superhero Marvel, proyek terbaru DC Studios ini ternyata memberikan tantangan tersendiri.

Johansson bahkan mengaku kesulitan memahami karakter yang akan diperankannya dalam sekuel garapan Matt Reeves tersebut.

Menurut laporan Deadline, Johansson membicarakan pengalaman itu dalam wawancara bersama Entertainment Tonight.

Ketika ditanya proyek mana yang paling membuatnya keluar dari zona nyaman antara The Exorcist: Martyrs dan The Batman Part II, ia langsung menunjuk film Batman.

Johansson menggambarkan proses pendalaman karakternya sebagai pengalaman yang memunculkan kecemasan eksistensial karena ia merasa sangat sulit menemukan cara untuk memahami peran tersebut.

Identitas karakter yang dimainkan Johansson hingga kini masih dirahasiakan. Sejumlah spekulasi penggemar menyebut dirinya berpotensi memerankan Gilda Dent, istri Harvey Dent, atau karakter lain dari dunia komik Batman.

Namun, belum ada pengumuman resmi yang memastikan teori-teori tersebut. Johansson sendiri memilih tidak membocorkan detail lebih jauh mengenai tokoh yang akan dihidupkannya di layar lebar.

Johansson akan beradu akting dengan Robert Pattinson yang kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman.