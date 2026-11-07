Francis Galluppi Garap Film John Constantine, Buka Babak Baru Kisah Sang Hellblazer

Rencana Film Constantine (deadline)
JawaPos.com - Kabar terbaru dari dunia perfilman DC. Karakter John Constantine dikabarkan akan kembali mendapatkan adaptasi layar lebar melalui proyek film baru yang sedang dikembangkan DC Studios.
Kali ini, Francis Galluppi, sineas di balik film The Last Stop in Yuma County dan Evil Dead Wrath, dipercaya untuk menulis naskah.
Kehadiran Galluppi memberikan warna baru bagi kisah detektif okultisme yang dikenal dengan julukan Hellblazer tersebut.
Menurut laporan Deadline, proyek film Constantine ini masih berada dalam tahap pengembangan sangat awal. Belum ada informasi mengenai pemeran, sutradara, maupun jadwal produksinya.
Pihak DC Studios juga belum memberikan komentar resmi terkait kabar tersebut. Meski demikian, penunjukan Galluppi menjadi sinyal bahwa studio kembali tertarik mengeksplorasi sisi gelap dan supernatural dari dunia DC.
John Constantine pertama kali muncul dalam komik The Saga of the Swamp Thing #37 pada 1985. Karakter ciptaan Alan Moore, Stephen R. Bissette, dan John Totleben ini digambarkan sebagai detektif asal Inggris yang memahami dunia sihir, iblis, serta fenomena supranatural.
Kepribadiannya yang sinis, penuh tipu daya, tetapi cerdas membuat Constantine menjadi salah satu karakter ikonik dalam semesta komik DC.
Kabar film baru ini juga memunculkan pertanyaan mengenai nasib Constantine 2 yang telah lama dinantikan penggemar.
Sebelumnya, Keanu Reeves menyatakan keinginannya untuk kembali memerankan Constantine dalam sekuel film tahun 2005, dengan Francis Lawrence yang diharapkan kembali sebagai sutradara dan Akiva Goldsman sebagai penulis naskah.
Namun, laporan mengenai proyek Galluppi tidak menjelaskan apakah film tersebut berkaitan dengan sekuel Reeves atau merupakan interpretasi baru yang berdiri sendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022