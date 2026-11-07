Liam Neeson Beri Respons Tak Terduga soal Meryl Streep Jadi Aslan di Film Narnia Terbaru

JawaPos.com - Liam Neeson berikan respons tak terduga ketika mengetahui bahwa Meryl Streep akan ambil alih perannya sebagai pengisi suara Aslan dalam film terbaru The Chronicles of Narnia.

Neeson mengaku belum mengetahui bahwa adaptasi terbaru Narnia sedang diproduksi. Ia pun tampak terkejut ketika pewawancara memberitahukan bahwa Streep dipercaya menghidupkan karakter singa legendaris tersebut dalam film Narnia: The Magician's Nephew garapan Greta Gerwig.

Menurut laporan Deadline, Neeson awalnya bertanya apakah Meryl Streep akan memerankan Yesus Kristus setelah mendengar kabar tersebut.

Ia kemudian melontarkan komentar bernada humor sekaligus pujian, “Jika kalian ingin menjadikan Kristus seorang perempuan, tidak ada yang lebih baik daripada Meryl.”

Pernyataan itu merujuk pada karakter Aslan yang memiliki simbolisme Kristiani dalam karya fantasi C.S. Lewis.

Neeson sendiri bukan sosok asing bagi penggemar Narnia. Ia sebelumnya mengisi suara Aslan dalam tiga film adaptasi, yakni The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005), Prince Caspian (2008), dan The Voyage of the Dawn Treader (2010).

Suaranya menjadi salah satu elemen ikonik dari trilogi tersebut, sehingga pergantian pengisi suara dalam adaptasi terbaru turut menarik perhatian penggemar.

Greta Gerwig memilih Streep karena menginginkan sosok yang mampu menghadirkan kedalaman emosi, kebijaksanaan, sekaligus kehangatan dalam karakter Aslan.

Sang sutradara mengungkapkan bahwa ia mencari aktor berusia di atas 70 tahun yang memiliki pengalaman hidup, tetapi tetap mampu memancarkan rasa takjub seperti anak-anak. Menurutnya, Streep memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk karakter penting tersebut.