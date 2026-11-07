Tiga Film Ramaikan Box Office November, dari 'Godzilla Minus Zero' hingga 'Ramayana'

Godzilla Minus Zero (x @globalboxoffice)
JawaPos.com - Persaingan box office internasional diprediksi semakin menarik dengan hadirnya sejumlah film dari berbagai negara.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah 'Godzilla Minus Zero', sekuel dari film sukses Godzilla Minus One (2023).
Film garapan Takashi Yamazaki tersebut diproyeksikan meraup lebih dari US$60 juta secara global pada akhir pekan pembukaannya, berkat antusiasme penonton yang sudah terlihat sejak penayangan perdana di Jepang.
Menurut laporan Deadline, Godzilla Minus Zero diperkirakan memperoleh sekitar US$ 25jura hingga US$30 juta dari pasar Amerika Utara, sementara pendapatan dari 23 wilayah internasional lainnya diprediksi melampaui US$30 juta.
Film produksi Toho yang didistribusikan di Amerika Utara oleh GKIDS ini juga mencatat awal yang mengesankan di Jepang.
Pada hari pertama penayangannya, 3 November 2026, film tersebut meraih sekitar US$ 5,7 juta dan menarik lebih dari 590.000 penonton. Angka itu disebut sebagai rekor pembukaan hari pertama untuk film live-action di Jepang.
Meski demikian, perjalanan Godzilla Minus Zero di pasar global tidak sepenuhnya tanpa pesaing. Film India 'Ramayana: Rise of a Legend' turut menjadi perhatian dalam persaingan pekan ini.
Disutradarai Nitesh Tiwari, film yang mengangkat kisah epik Ramayana tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar US$6 juta hingga US$ 10 juta selama empat hari pertama di Amerika Utara.
Proyek dua bagian ini juga menjadi salah satu produksi film termahal dengan anggaran gabungan yang dilaporkan mencapai ratusan juta dolar AS.
Sementara itu, Warner Bros. Animation menghadirkan 'The Cat in the Hat', adaptasi animasi dari buku anak-anak karya Dr. Seuss.
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