Akui Perasaan, Kisah Kim You Jung dan Park Jinyoung Makin Seru dalam Drama 100 Days of Deception

JawaPos.com – Mencuri perhatian dengan alur ceritanya, drama Korea bertajuk 100 Days of Deception telah merilis dua poster spesial baru

Dilansir dari Soompi, Sabtu (7/11), drama ini dibintangi oleh Kim You Jung sebagai Lee Ga Kyeong, seorang pencopet dan jadi mata-mata untuk gerakan kemerdekaan.

Ada juga Kim Tae Woong (Park Jinyoung dari GOT7), atau Sato Hideo, anak angkat dari Inspektur Jenderal Korea, pejabat dengan pangkat tertinggi kedua dalam pemerintahan tersebut.

Menyesakkan hati, perasaan Kim Tae Woong hancur setelah mengetahui bahwa ayahnya, Sato Shinichi (Jin Sun Kyu), adalah dalang di balik pembantaian Gyeamni yang menewaskan 23 orang Korea.

Kemarahannya diluapkan kepada Sato Shinichi, namun sang ayah tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun.

Makin memanas, Lee Ga Kyeong secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka, Kim Tae Woong justru mendorongnya menjauh dengan kata-kata yang menyakitkan demi menyembunyikan perasaan aslinya.

Meski begitu, Lee Ga Kyeong justru menenangkannya dengan berkata, “Tolong, jangan menangis.”

Terlihat juga Lee Ga Kyeong dan Kim Tae Woong saling berpelukan di tengah hujan, disertai dengan kalimat, “Aku tidak bisa lagi menyembunyikannya.”