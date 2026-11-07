Jadi Komandan yang Jatuh Hati pada Claudia Kim, Yoon Kyun Sang akan Hadir dalam Drama Sacred Jewel

Yoon Kyun Sang. (Soompi)
JawaPos.com – Telah lama dinantikan, aktor Korea Yoon Kyun Sang kembali ke layar kaca setelah empat tahun melalui drama JTBC mendatang, Sacred Jewel
Dilansir dari Soompi, Sabtu (7/11), menarik perhatian, drama ini mengisahkan tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan Mongolia.
Sebuah unit ekspedisi akan terjun ke medan perang demi mencari Avalokitesvara Bead (Permata Avalokitesvara), sebuah relik suci yang diyakini memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi negara
Nantinya, Yoon Kyun Sang berperan sebagai Wang Mu, komandan yang bertanggung jawab mempertahankan Benteng Wonju sekaligus cinta pertama Wang Hee (Claudia Kim).
Menariknya, ia menjadi salah satu tokoh pendiri Dinasti Goryeo, Wang Mu juga merupakan kerabat jauh keluarga kekaisaran.
Selama hidupnya, ia menghabiskan hari-harinya berpindah-pindah di wilayah perbatasan kerajaan sembari menjaga Benteng Wonju.
Ia juga menyimpan masa lalu yang menyedihkan dengan Wang Hee. Keduanya pernah saling mencintai dengan mendalam, namun pada akhirnya tidak bisa bersatu.
Terlihat sosok Yoon Kyun Sang tampil memukau sebagai Wang Mu dengan gaya baru yang mencolok.
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