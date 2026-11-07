Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Angkat Trauma Kerusuhan 1998 bagi Keluarga Tionghoa

JawaPos.com - Film “Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang”, adaptasi novel karya Wisnu Suryaning Adji, mengangkat kisah keluarga Tionghoa dengan trauma akibat kerusuhan 1998. Film drama tersebut dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 28 Januari 2027, menjelang perayaan Imlek.

Menariknya, sutradara Ismail Basbeth mengatakan, tema kematian dan keluarga menjadi dua hal yang kerap muncul dalam karya-karyanya. Ketertarikan tersebut juga berkaitan dengan pengalaman personalnya dalam memandang kehidupan.

"Hampir semua film tuh tentang mati dan keluarga. Bahkan buku tuh juga judulnya keluarga," kata Ismail dalam konferensi pers perilisan poster film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang di Jakarta, Jumat (6/11).

Ismail mengungkapkan, ketertarikannya terhadap kedua tema tersebut sudah muncul sejak muda. Saat itu, ia terbiasa memikirkan apa yang harus dilakukan selama masih memiliki kesempatan untuk hidup.

"Jadi, saya selalu mikirnya kalau saya bangun, kalau saya masih hidup, saya harus bikin apa-apa. Jadi, mati tuh tak tahu di depan mata," ujarnya.

Menurut Ismail, tema keluarga dan kematian juga menjadi bagian dari cerita yang terasa personal baginya. Ia menilai, seorang seniman terkadang terus kembali pada tema-tema yang sama karena memiliki kedekatan dengan pengalaman dan pemikirannya sendiri.

Meski mengangkat kisah keluarga Tionghoa yang mengalami trauma akibat kerusuhan 1998, Ismail menegaskan film tersebut tidak ditujukan hanya untuk satu kelompok masyarakat.

Baginya, film ini ingin mengajak penonton memahami pengalaman orang lain di tengah perbedaan ras dan latar belakang. Empati, menurut Ismail, dapat tumbuh ketika seseorang berusaha memahami perasaan serta tantangan hidup yang dialami kelompok lain.

“Saya berharap bertemu teman-teman penonton yang melihat ketulusan kami itu sebagai usaha untuk tidak hanya menarik uang mereka, tapi menerima dukungan mereka,” ungkapnya.