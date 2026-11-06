A.C.E Junhee dan Delta Goodrem Saling Cover Lagu, Jelang Final Eurovision Asia 2026

A.C.E Junhee dan Delta Goodrem (allkpop)

JawaPos.com - Pertukaran musik lintas negara menjadi sorotan menjelang final Eurovision Song Contest Asia 2026.

Junhee dari grup A.C.E dan penyanyi Australia Delta Goodrem mencuri perhatian setelah saling membawakan lagu masing-masing.

Menurut laporan Allkpop, Delta meng-cover lagu “DEEP DIVE” milik Junhee, sementara sang idol membalas dengan menyanyikan “Eclipse” milik Delta.

Delta Goodrem bawakan “DEEP DIVE” setelah menyaksikan penampilan Junhee sebagai perwakilan Korea Selatan dalam kompetisi tersebut.

Ia mempertahankan nuansa lagu aslinya, tetapi memberikan sentuhan musikal khas yang membuat lagu tersebut terasa berbeda. Proyek cover ini merupakan bagian dari dukungan Delta terhadap para peserta Eurovision Asia 2026.

Junhee kemudian memberikan respons dengan meng-cover “Eclipse”, lagu ciptaan Delta yang sebelumnya dibawakan dalam Eurovision Song Contest 2026.

Delta mewakili Australia di kompetisi tersebut dan berhasil menempati posisi keempat pada grand final di Wina. Aksi saling cover ini pun mendapat sambutan positif dari penggemar yang memuji kolaborasi musikal keduanya.

Junhee sendiri berhasil memperoleh tiket ke Eurovision Song Contest Asia 2026 setelah memenangkan ajang seleksi Korea Selatan, Korea’s Next Wave.

Lagu “DEEP DIVE” kemudian dirilis sebagai single resmi menyusul perhatian dari penggemar global. Seperti diberitakan Etoday, Junhee kini tengah mempersiapkan penampilan yang lebih matang untuk menghadapi panggung final.

Grand final Eurovision Song Contest Asia 2026 akan berlangsung pada 14 November 2026 di One Bangkok Forum, Bangkok, Thailand. Junhee akan tampil sebagai wakil Korea Selatan bersama peserta dari 10 negara lainnya.