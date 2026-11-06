Ha Yun Kyung Bergabung dengan Tim Ekspedisi Ahn Bo Hyun di Drama Sejarah “Sacred Jewel”

Ha Yun Kyung (x @2fastcloud)

JawaPos.com - Ha Yun Kyung tampil dalam drama terbaru, “Sacred Jewel”, sebagai Geol Seung, seorang pemandu yang bergabung dengan tim ekspedisi pimpinan Baek Gyeol, karakter yang diperankan Ahn Bo Hyun.

Dikutip dari soompi, drama ini kembali memperkenalkan karakter Geol Seung melalui sejumlah potongan gambar terbaru yang dirilis pada 4 November 2026.

Berlatar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, cerita berlangsung ketika kerajaan berada di ambang kekalahan setelah tiga dekade perang melawan Mongolia.

Kisahnya mengikuti rombongan ekspedisi yang menjalankan misi berbahaya untuk mencari Manik Avalokitesvara, relik suci yang dipercaya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi negara.

Geol Seung awalnya merupakan pemilik kedai Cheongru di kawasan pasar Pulau Ganghwa. Atas permintaan Baek Gyeol, ia bergabung dengan rombongan pengawal untuk membantu perjalanan mereka.

Kehadiran Baek Gyeol membuat kehidupan Geol Seung yang sebelumnya praktis dan sederhana berubah menjadi penuh tantangan.

Meski dikenal cerdik, blak-blakan, dan memiliki pembawaan berani, Geol Seung juga menyimpan sisi hangat serta keyakinan Buddhis yang mendalam.

Ia digambarkan sebagai sosok tangguh yang mampu bertahan bahkan ketika harus berada di tengah Yabyeolcho, pasukan elite Goryeo yang ikut dalam ekspedisi.

Ahn Bo Hyun memerankan Baek Gyeol, komandan muda yang memimpin misi pengawalan relik suci. Ia akan berhadapan dengan berbagai rintangan bersama anggota rombongan, termasuk Geol Seung. Cerita juga menampilkan seorang putri yang berusaha menyelamatkan mereka di tengah konflik kerajaan.