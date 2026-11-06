Jung Hae In Kembali Temui HAEINESS Lewat Tur MEET ME THERE, Ini Daftar Kota Tujuannya

Jung Hae In (x @haeinessph)

JawaPos.com - Jung Hae In bawa kabar menggembirakan bagi para penggemarnya. Pada 5 November 2026, Jung Hae In mengumumkan tur fan meeting bertajuk 2027 JUNG HAE IN FAN MEETING “MEET ME THERE”, yang akan membawanya bertemu penggemar di berbagai negara.

Mengutip laporan Soompi, tur ini dimulai di Hong Kong pada 16 Januari 2027 dan akan berlanjut ke sejumlah kota di Asia serta Amerika Latin sebelum ditutup di Seoul.

Berdasarkan pengumuman resmi FNC Entertainment, Jung Hae In dijadwalkan mengunjungi Hong Kong pada 16 Januari, Bangkok pada 23 Januari, dan Manila pada 31 Januari 2027.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Santiago pada 10 Februari, São Paulo pada 12 Februari, Mexico City pada 14 Februari, serta Taipei pada 21 Februari. Sementara itu, tanggal fan meeting di Seoul masih akan diumumkan kemudian.

Tur ini menjadi momen istimewa karena Jung Hae In kembali menggelar fan meeting setelah sekitar dua tahun sejak tur “OUR TIME” pada 2024.

Seperti diberitakan Ilgan Sports, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi sang aktor untuk kembali menyapa penggemar internasional dan berbagi cerita yang belum sempat disampaikan selama ini.

Judul “MEET ME THERE” memiliki makna emosional bagi Jung Hae In dan fandomnya, HAEINESS.

MeNama tersebut menggambarkan momen ketika sang aktor dan penggemar yang menjalani waktu di tempat berbeda akhirnya bertemu dan berbagi kebahagiaan dalam satu ruang. Konsep ini juga menjadi simbol kerinduan serta kesempatan menciptakan kenangan baru bersama.

Melalui tur fan meeting 2027 ini, Jung Hae In diperkirakan akan menghadirkan momen hangat dan interaksi istimewa bagi para penggemarnya.

Informasi mengenai penjualan tiket dan detail acara di masing-masing kota akan diumumkan melalui kanal resmi agensi.