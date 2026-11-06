Terobosan Festival Musik di Yogyakarta, Ada yang Diiringi Mini Orkestra Hingga Kolaborasi Musisi

JawaPos.com - Festival musik Soundrenaline “Sana Sini” 2026 menggelar rangkaian pertunjukannya di Ambarrukmo District, Yogyakarta, pada Sabtu (31/10). Sebanyak 7.111 penonton tercatat menghadiri acara tersebut dan menyaksikan penampilan sejumlah musisi dari berbagai genre serta generasi.

Yogyakarta menjadi kota keempat yang disinggahi Soundrenaline tahun ini setelah Jakarta, Makassar, dan Palembang. Festival yang dipromotori Resonine tersebut menghadirkan empat panggung, yakni Kasultanan Stage, Alun-Alun Stage, Garden Stage, dan Dengar Kota Stage. Keempatnya menggabungkan area dalam ruangan dan ruang terbuka dengan konsep pertunjukan yang berbeda.

Sejumlah penampil juga membawa konsep khusus dalam festival tersebut. Salah satunya Colorcode, band asal Yogyakarta yang terbentuk pada 2022. Mereka untuk pertama kalinya membawakan format exclusive set dengan iringan mini orkestra. Dalam penampilannya, Colorcode turut membawakan sejumlah lagu dari album Constant Change.

“Ini menjadi pengalaman pertama bagi kami tampil dengan konsep exclusive set menggunakan mini orkestra di Soundrenaline Yogyakarta. Ternyata seru karena format ini membuat penampilan terasa lebih ramai. Tadi kami juga membawakan lagu-lagu dari album Constant Change. Semoga kami bisa hadir di kota-kota lain bersama Soundrenaline,” ujar Colorcode dalam keterangannya pada media Jumat (6/11).

Pengalaman berbeda juga ditampilkan Poris. Band asal Tangerang tersebut membawakan beberapa lagu yang belum resmi dirilis, salah satunya berjudul “Jump In and Drop-In”. Meski belum tersedia untuk publik, materi tersebut mendapat respons dari penonton yang ikut mengikuti suasana pertunjukan.

“Kami excited karena tadi membawakan beberapa lagu yang belum dirilis, salah satunya “Jump In and Drop-In”. Jujur, respons penonton di luar dugaan. Meskipun lagu itu belum rilis, penonton bisa ikut menikmati, bahkan saat kami ajak mereka untuk lompat bareng. Buat kami, ini jadi pengalaman yang menyenangkan,” ujar Poris.

Di sisi lain, festival musik ini turut menghadirkan sejumlah musisi dan kolaborator, di antaranya Yogyakarta Royal Orchestra (Ansambel Brass) bersama Adhitia Sofyan, Brian Prasetyohadi, dan Win Yovina Thopandi; Avhath x Denisa; Colorcode (Exclusive Set); Efek Rumah Kaca x Majelis Lidah Berduri; Efek Rumah Kaca; HIVI!; Mpruy Koneksyen (Murphy Radio x Beijing Connection); PORIS; The Adams; The Cottons; The Jeblogs; The SIGIT; White Chorus (DJ Set); Barmy Blokes x Catzy; Domapine; FM Abends; Gimme New Rhime; HFDZKHR x Xenturama; Jo Soegono x Adhitia Sofyan; Lealona x Many West; Liburan Dirumah; Pertunjukan x The SIGIT; serta Stribes.

Beberapa penampilan mengusung kolaborasi yang mempertemukan musisi dengan latar belakang musikal berbeda. Yogyakarta Royal Orchestra (Ansambel Brass), misalnya, tampil bersama Adhitia Sofyan, Brian Prasetyohadi, dan Win Yovina Thopandi. Sementara itu, Efek Rumah Kaca berkolaborasi dengan Majelis Lidah Berduri melalui pertunjukan yang disiapkan khusus untuk Soundrenaline di Yogyakarta.

Kolaborasi lainnya hadir dalam program The Next Meet Now yang mempertemukan Jo Soegono dengan Adhitia Sofyan. Program tersebut menjadi salah satu ruang pertemuan bagi musisi pendatang baru dan nama yang lebih dahulu dikenal di industri musik.