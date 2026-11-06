Pierce Brosnan Dukung Callum Turner sebagai James Bond Berikutnya

JawaPos.com – Pierce Brosnan menyatakan dukungannya terhadap Callum Turner untuk memerankan James Bond dalam film terbaru waralaba tersebut.

Dilansir dari laman Variety pada Kamis (5/11), Aktor asal Irlandia yang pernah memerankan agen 007 dalam empat film pada 1995 hingga 2002 itu menilai Turner memiliki kemampuan akting dan karisma yang kuat untuk membawakan karakter ikonis tersebut.

Brosnan mengaku sangat menantikan pengumuman resmi pemeran James Bond berikutnya dan merasa antusias jika Turner terpilih mengisi peran tersebut.

Dalam wawancara bersama Vanity Fair, Brosnan mengungkapkan bahwa dirinya pernah bekerja sama dengan Turner dalam film The Only Living Boy in New York yang dirilis pada 2017.

Brosnan memuji kemampuan Turner serta menilai para kandidat yang beredar memiliki karakter, penampilan, dan pengalaman akting yang menjanjikan.

Selain Turner, nama Jack Lowden, Josh O’Connor, dan Jacob Elordi juga sempat dikaitkan dengan peran James Bond, sementara audisi final dilaporkan berpotensi berlangsung di London.

Brosnan juga menyampaikan harapan terbaik bagi aktor yang nantinya dipercaya memerankan agen rahasia Inggris tersebut, termasuk keberanian dan kekuatan dalam menghadapi tuntutan peran ikonis itu.