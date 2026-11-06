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Penulis: Aulia Ramadhani
Jumat, 6 November 2026 | 15.20 WIB

Siap-siap, JungHae In Umumkan Lokasi Tur Fan Meeting 2027 ‘MEET ME THERE’

Jung Hae In. (Soompi) - Image

Jung Hae In. (Soompi)

JawaPos.com – Pemeran Our Sticky Love, aktor Korea Jung Hae In akan menyapa para penggemar di seluruh dunia

Dikutip dari Soompi, Jum’at (6/11),  ia akan menyapa penggemarnya, dan memberikan penampilan spesial di acara fan meeting tersebut

Sang aktor telah memberi kejutan dengan mengumumkan tur fan meeting tahun 2027 miliknya yang bertajuk MEET ME THERE.

Ia juga merilis  sebuah poster berisikan tanggal serta lokasi kunjungannya, yang ditunggu penggemar.

Setelah memulai tur di Hong Kong pada 16 Januari, Jung Hae In akan mengunjungi Bangkok, Manila, Santiago, São Paulo.

Ia juga berencana mendatangi Mexico City, dan Taipei, sebelum mengakhiri rangkaian tur tersebut di Seoul.

Jung Hae In telah membuktikan akting hebatnya dalam drama Our Sticky Love dan cukup mencuri perhatian

Di drama itu, ada Ha Young berperan sebagai Go Eun Sae, seorang jaksa yang brilian dan tangguh di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.

Editor: Novia Tri Astuti
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