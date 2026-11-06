'Happy Anding' Angkat Perjuangan Tiga Komedian Mengejar Mimpi

JawaPos.com - Industri hiburan Korea Selatan kembali menghadirkan drama bertema perjalanan meraih mimpi melalui 'Happy Anding'. Drama produksi Studio Dragon ini mengisahkan tiga komedian yang telah menghabiskan sepuluh tahun untuk mengejar popularitas, tetapi belum berhasil mendapatkan pengakuan dari publik.

Drama yang disutradarai Jung Ji-hyun ini dibintangi Kang Hoon, Cho Hyun-chul, Kim Jung-jin, Lee E-dam, Moon-hee, dan Yoon Ga-i. Mengusung genre komedi dan drama kehidupan, 'Happy Anding' menggambarkan perjuangan anak muda menghadapi kegagalan, hubungan persahabatan, serta pencarian arah hidup.

Cerita berpusat pada kelompok komedi bernama Asura yang dipimpin Kang Tae-gu (Kang Hoon). Bersama dua rekannya, Kim Nam-il (Cho Hyun-chul) dan Han Joon-seo (Kim Jung-jin), Tae-gu telah menghabiskan satu dekade untuk membangun karier sebagai komedian.

Baca Juga: 6 Manfaat Berjemur di Pagi Hari untuk Kesehatan Tubuh

Meski memiliki semangat dan ambisi besar, perjalanan mereka tidak berjalan sesuai harapan. Setelah bertahun-tahun berusaha tampil di dunia hiburan, ketiganya masih belum dikenal luas dan harus menghadapi kenyataan bahwa impian mereka belum tercapai.

Kang Tae-gu digambarkan sebagai sosok pemimpin yang keras kepala dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelompoknya. Ia terus mempertahankan Asura karena impiannya menjadi komedian sekaligus keinginannya menjaga kebersamaan dengan kedua rekannya.

Sementara itu, Kim Nam-il dikenal sebagai anggota yang mampu mencairkan suasana. Namun, ia juga menghadapi dilema antara mempertahankan impian sebagai komedian dan hubungannya dengan Lee Na-yeon (Moon-hee), kekasih yang telah menemaninya selama sepuluh tahun.

Anggota lainnya, Han Joon-seo, merupakan sosok yang mengatur keuangan kelompok. Meski dikenal hemat dan perhatian kepada rekan-rekannya, ia memiliki kesulitan untuk membuka diri kepada orang lain.

Kehidupan ketiganya mulai mengalami perubahan setelah bertemu dengan Go Eun-young (Lee E-dam), seorang penggemar setia Asura. Perempuan tersebut memiliki kehidupan yang tidak kalah rumit setelah mengalami kegagalan dan memilih menjauh dari lingkungan sosial.

Pertemuan tersebut menjadi titik awal perubahan bagi para anggota Asura maupun Eun-young. Mereka perlahan menemukan perspektif baru mengenai kehidupan, hubungan antar manusia, dan keberanian untuk memulai kembali setelah mengalami kegagalan.

Selain hubungan Tae-gu dan Eun-young, drama ini juga menghadirkan kisah romansa Kim Nam-il dengan Lee Na-yeon serta Han Joon-seo dengan Go Ji-young (Yoon Ga-i). Ketiga pasangan tersebut memperlihatkan dinamika hubungan yang berbeda, mulai dari hubungan jangka panjang hingga proses pendekatan yang penuh kecanggungan.

Melalui enam karakter tersebut, 'Happy Anding' tidak hanya berfokus pada perjalanan kelompok komedi Asura. Drama ini juga mengangkat persoalan anak muda yang harus menghadapi ketidakpastian karier, hubungan asmara, dan tuntutan untuk menentukan masa depan.