KEYVITUP Lukis Mural Raksasa di Hongdae, Bocorkan Lagu-Lagu dari Mini Album NA-GARI

Lukisan Mural Keyvitup (allkpop)

JawaPos.com - KEYVITUP menarik perhatian jelang comeback mereka melalui konsep promosi yang tidak biasa.

Menurut laporan allkpop, Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaein, dan Rukia tampil dalam video spoiler dengan melukis mural raksasa bertuliskan NAGARI di kawasan Hongdae, Seoul.

Video yang dirilis pada 4 November 2026 tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai seluruh lagu dalam mini album kedua mereka bertajuk NA-GARI.

Dalam video tersebut, para anggota terlihat mengisi dinding dengan grafiti bertuliskan NAGARI.

Aktivitas ini bukan sekadar konsep visual, tetapi juga memperkuat identitas album yang mengusung nuansa street style, bebas, dan penuh energi.

Seiring mural semakin dipenuhi warna, potongan lagu dari setiap track diperdengarkan secara berurutan sehingga penggemar bisa mendapatkan gambaran musikal dari album terbaru mereka.

Mini album NA-GARI menghadirkan lima lagu dengan karakter berbeda. Album dibuka melalui intro berjudul CHEMISTRY, kemudian dilanjutkan dengan TA yang mengandalkan beat berat dan rap penuh percaya diri.

Setelah itu, pendengar akan disuguhkan ALRIGHT, lagu R&B dengan suasana lebih santai dan menyegarkan, sebelum berlanjut ke LOVE ME DON'T LEAVE ME ALONE yang menonjolkan warna vokal masing-masing anggota.

Perhatian khusus tertuju pada lagu utama berjudul NAGARI. Setelah sebelumnya bagian chorus diperkenalkan melalui sejumlah video pendek, kini penggemar bisa mendengarkan potongan lagu tersebut dalam video spoiler.

Menariknya, seluruh anggota KEYVITUP ikut berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu utama. Keterlibatan mereka menjadi cara untuk menyampaikan identitas grup sekaligus ambisi dalam perjalanan musik ke depan.

Mural di Hongdae sendiri merupakan bagian dari rangkaian promosi yang sudah dimulai sejak Oktober. KEYVITUP bahkan membuat akun media sosial khusus bernama NA-GARI dan menghadirkan karya grafiti tersebut di kawasan yang dikenal ramai dikunjungi wisatawan internasional.

Kehadiran mural ini membuat penggemar dari berbagai negara berkesempatan mengabadikan momen dan membagikan foto mereka melalui media sosial.

KEYVITUP juga telah memperkenalkan foto konsep pada 27 Oktober serta daftar lagu pada 29 Oktober 2026.