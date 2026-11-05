Boy Group Rookie OVUS Rilis 10 Music Film Sebelum Debut Resmi Januari 2027

JawaPos.com - Industri K-pop kedatangan pendatang baru bernama OVUS yang memilih konsep debut berbeda dari kebanyakan boy group rookie.
Alih-alih memulai perjalanan dengan single atau mini album, grup besutan OFMUSIC Entertainment ini langsung menyiapkan album penuh berisi 10 lagu untuk debut pada Januari 2027.
Menurut laporan allkpop, OVUS juga akan memperkenalkan seluruh lagu melalui rangkaian 10 music film yang dirilis setiap Sabtu selama 10 pekan. Tidak seperti album debut pada umumnya, proyek ini tidak memiliki satu title track khusus.
Produser eksekutif CiELO mengungkapkan keyakinannya bahwa seluruh lagu memiliki kualitas yang layak dipromosikan sebagai lagu utama.
Rangkaian perilisan dimulai dengan music film “BLUE ROSE” pada 7 November 2026.
Berikutnya, penggemar akan disuguhi “AMIGO” pada 14 November, “DAYFLOWER” pada 21 November, “DIZZY” pada 28 November, “FATE” pada 5 Desember, “STILL” pada 12 Desember, “EVERLASTING FLAME” pada 19 Desember, dan “STEP4ME” pada 26 Desember.
Dua video terakhir, “BELIEVER” dan “Finally, Us”, dijadwalkan tayang pada 2 dan 9 Januari 2027.
Menariknya, kesepuluh music film tersebut dirancang saling terhubung menjadi satu rangkaian cerita bertema masa muda.
Masing-masing video memiliki kisah tersendiri, tetapi jika ditonton secara berurutan akan membentuk sebuah cerita utuh.
Proyek visual ini digarap oleh sutradara Shin Hee Won, yang sebelumnya terlibat dalam pembuatan video musik NewJeans “Attention” dan “Super Shy”, SHINee “View”, serta Red Velvet “Automatic”.
OVUS merupakan grup beranggotakan empat orang, yaitu KD, Hae Seong, Lynn, dan Jeon Seo. Album debut mereka akan memuat beragam genre, mulai dari balada, musik bertempo sedang, hingga band sound.
Seluruh anggota juga berpartisipasi dalam penulisan lirik, termasuk melalui lagu “DIZZY” yang ditulis bersama.
Selain itu, album ini menghadirkan lagu solo masing-masing anggota, sehingga karakter musikal mereka dapat diperkenalkan secara lebih personal.
Setelah seluruh music film dirilis, OVUS akan debut dengan album penuh pertama pada Januari 2027.
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