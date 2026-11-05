BTS Siapkan Tambahan Jadwal ARIRANG World Tour, HYBE Bocorkan Rencana Grup dan Solo Setelah Konser

JawaPos.com - Kabar menggembirakan untuk para penggemar BTS. Perjalanan ARIRANG World Tour ternyata belum sepenuhnya mencapai garis akhir.
Menurut laporan allkpop, HYBE memberikan sinyal bahwa grup beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook tersebut masih berpeluang menambah sejumlah jadwal konser. Tak hanya itu, berbagai aktivitas baru setelah tur juga sudah mulai dipersiapkan oleh agensi.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh CEO HYBE, Lee Jae Sang, dalam konferensi pendapatan perusahaan kuartal ketiga 2026 pada 3 November.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya berencana mengumumkan pertunjukan tambahan untuk ARIRANG World Tour.
Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi penggemar yang masih menantikan kesempatan menyaksikan penampilan BTS secara langsung di berbagai negara.
Persiapan HYBE tidak hanya berfokus pada konser. Lee Jae Sang juga mengungkapkan bahwa perusahaan tengah mempersiapkan aktivitas grup maupun proyek solo para anggota setelah rangkaian tur dunia tersebut selesai.
Artinya, perjalanan BTS sebagai grup maupun perkembangan karier individu setiap member masih menjadi bagian dari agenda perusahaan ke depan.
Lee juga menjelaskan bahwa pengumuman jadwal kegiatan artis biasanya tidak dilakukan terlalu jauh sebelum pelaksanaannya.
Ketika ditanya mengenai rencana BTS pada paruh kedua 2027, ia belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut.
Menurutnya, industri musik global umumnya tidak mengumumkan seluruh agenda album maupun aktivitas artis hingga satu tahun sebelumnya.
Karena itu, penggemar masih perlu menunggu informasi resmi mengenai tanggal dan lokasi konser tambahan.
ARIRANG World Tour berlanjut hingga paruh pertama 2027. Tur tersebut menjadi salah satu agenda besar BTS setelah seluruh anggota menyelesaikan kewajiban wajib militer dan kembali beraktivitas bersama.
Kesuksesan konser juga memberikan kontribusi besar terhadap kinerja keuangan HYBE pada kuartal ketiga 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022