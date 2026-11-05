BTS Siapkan Tambahan Jadwal ARIRANG World Tour, HYBE Bocorkan Rencana Grup dan Solo Setelah Konser

BTS ( x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Kabar menggembirakan untuk para penggemar BTS. Perjalanan ARIRANG World Tour ternyata belum sepenuhnya mencapai garis akhir.

Menurut laporan allkpop, HYBE memberikan sinyal bahwa grup beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook tersebut masih berpeluang menambah sejumlah jadwal konser. Tak hanya itu, berbagai aktivitas baru setelah tur juga sudah mulai dipersiapkan oleh agensi.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh CEO HYBE, Lee Jae Sang, dalam konferensi pendapatan perusahaan kuartal ketiga 2026 pada 3 November.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya berencana mengumumkan pertunjukan tambahan untuk ARIRANG World Tour.

Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi penggemar yang masih menantikan kesempatan menyaksikan penampilan BTS secara langsung di berbagai negara.

Persiapan HYBE tidak hanya berfokus pada konser. Lee Jae Sang juga mengungkapkan bahwa perusahaan tengah mempersiapkan aktivitas grup maupun proyek solo para anggota setelah rangkaian tur dunia tersebut selesai.

Artinya, perjalanan BTS sebagai grup maupun perkembangan karier individu setiap member masih menjadi bagian dari agenda perusahaan ke depan.

Lee juga menjelaskan bahwa pengumuman jadwal kegiatan artis biasanya tidak dilakukan terlalu jauh sebelum pelaksanaannya.

Ketika ditanya mengenai rencana BTS pada paruh kedua 2027, ia belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut.

Menurutnya, industri musik global umumnya tidak mengumumkan seluruh agenda album maupun aktivitas artis hingga satu tahun sebelumnya.

Karena itu, penggemar masih perlu menunggu informasi resmi mengenai tanggal dan lokasi konser tambahan.

ARIRANG World Tour berlanjut hingga paruh pertama 2027. Tur tersebut menjadi salah satu agenda besar BTS setelah seluruh anggota menyelesaikan kewajiban wajib militer dan kembali beraktivitas bersama.