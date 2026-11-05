Lagu With RESCENE Terpilih Jadi Soundtrack Ending Film Animasi Disney Hexed

Rescene (allkpop)

JawaPos.com - RESCENE catat pencapaian baru melalui kolaborasi spesial bersama Disney. Lagu terbaru mereka yang berjudul “With” terpilih sebagai musik pengiring bagian ending credits film animasi Hexed, yang dirilis di Korea Selatan dengan judul Hex: Witch Kingdom.

Pencapaian ini menjadikan RESCENE sebagai girl group Korea pertama yang lagunya digunakan pada bagian kredit penutup film Disney.

Pengumuman tersebut disampaikan Disney Korea pada 4 November 2026. Lagu “With” merupakan title track dari mini album keempat RESCENE, PULSE, yang dirilis sehari sebelumnya, tepatnya 3 November.

Lagu tersebut akan diputar dalam versi film dengan subtitle maupun versi sulih suara bahasa Korea yang tayang di bioskop Korea Selatan.

Menurut laporan allkpop, kelima anggota RESCENE, yakni Woni, Liv, Minami, May, dan Zena, juga tampil dalam video kolaborasi yang dirilis melalui kanal YouTube Disney Korea.

Dalam video tersebut, mereka bertransformasi menjadi Billy, sosok penyihir muda yang menjadi karakter utama dalam film Hex: Witch Kingdom.

Lagu “With” menggambarkan momen ketika suara yang diberikan kepada seseorang justru kembali menjadi kekuatan bagi sang penyanyi.

Musiknya menghadirkan perjalanan dari bagian pembuka yang lembut menuju chorus yang lebih kuat, menggambarkan perasaan bersemangat ketika akhirnya bertemu dengan seseorang yang selama ini dinantikan.

Sementara itu, Hex: Witch Kingdom mengisahkan Billy dan ibunya, Alice, yang awalnya menjalani kehidupan biasa sebelum sebuah portal membawa mereka ke dunia ajaib bernama Hex.