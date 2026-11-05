Siap-siap, Nantikan Comeback dari Idol naungan SM Entertainment, Ada RIIZE hingga aespa

JawaPos.com – Jadi agensi Korea terbesar, SM Entertainment telah mengungkap daftar perilisan musik mendatang untuk kuartal pertama tahun 2027, salah satunya RIIZE

Dilansir dari Soompi, Kamis (5/11), selain membagikan hasil bisnis kuartal ketiga tahun 2026, mereka juga merilis daftar comeback untuk kuartal pertama tahun 2027.

Kuartal pertama tahun 2027 akan menjadi periode yang menarik dengan beragam perilisan seperti Seulgi, Jaehyun, dan RIIZE dijadwalkan untuk merilis album penuh

Mencuri perhatian, Hearts2Hearts rencananya kembali dengan album mini dan SUPER JUNIOR-83z akan meluncurkan singel baru.

NCT JNJM juga tengah bersiap untuk merilis singel dalam bentuk CD berbahasa Jepang, sementara Chenle akan meluncurkan singel baru berbahasa Mandarin.

Grup NCT 127, NCT WISH, aespa, Yesung, WayV, Changmin, dan Minho rencananya akan menggelar konser

Artis-artis tersebut dijadwalkan untuk menggelar konser selama kuartal pertama tahun 2027,yang memicu antusiasme