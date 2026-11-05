Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Ramadhani
Kamis, 5 November 2026 | 14.10 WIB

Siap-siap, Nantikan Comeback dari Idol naungan SM Entertainment, Ada RIIZE hingga aespa

Artis dibawah naungan SM Entertainment. (Soompi) - Image

Artis dibawah naungan SM Entertainment. (Soompi)

JawaPos.com – Jadi agensi Korea terbesar, SM Entertainment telah mengungkap daftar perilisan musik mendatang untuk kuartal pertama tahun 2027, salah satunya RIIZE

Dilansir dari Soompi, Kamis (5/11), selain membagikan hasil bisnis kuartal ketiga tahun 2026, mereka juga merilis daftar comeback untuk kuartal pertama tahun 2027.

Kuartal pertama tahun 2027 akan menjadi periode yang menarik dengan beragam perilisan seperti  Seulgi, Jaehyun, dan RIIZE dijadwalkan untuk merilis album penuh

Mencuri perhatian, Hearts2Hearts rencananya kembali dengan album mini dan SUPER JUNIOR-83z akan meluncurkan singel baru.

NCT JNJM juga tengah bersiap untuk merilis singel dalam bentuk CD berbahasa Jepang, sementara Chenle akan meluncurkan singel baru berbahasa Mandarin.

Grup NCT 127, NCT WISH, aespa, Yesung, WayV, Changmin, dan Minho rencananya akan menggelar konser

Artis-artis tersebut dijadwalkan untuk menggelar konser selama kuartal pertama tahun 2027,yang memicu antusiasme

Jaehyun NCT dalam membuktikan aktingnya dalam drama singkat berjudul Dear. M, yang sukses disukai penggemar.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
RIIZE Tampilkan Akting Emosional di MV Insomnia, Gandeng Novelis Cheon Seon Ran - Image
Entertainment

RIIZE Tampilkan Akting Emosional di MV Insomnia, Gandeng Novelis Cheon Seon Ran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.31 WIB

RIIZE Rilis Teaser Perdana Insomnia, Siap Comeback pada 26 Oktober 2026 - Image
Music & Movie

RIIZE Rilis Teaser Perdana Insomnia, Siap Comeback pada 26 Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.15 WIB

Makin Bersinar, Anton RIIZE jadi Brand Ambassador Saint Laurent - Image
Entertainment

Makin Bersinar, Anton RIIZE jadi Brand Ambassador Saint Laurent

Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.58 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore