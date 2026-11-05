Wendi Cagur dan Patricia Gouw Jajal Film Laga Hong Kong "Dream Chaser" 

JawaPos.com - Komedian Wendi Cagur dan presenter sekaligus model Patricia Gouw memperluas kiprah mereka di dunia hiburan melalui film laga Hong Kong berjudul "Dream Chaser" yang dijadwalkan tayang pada 10 November 2026. Keduanya tampil dalam proyek produksi Zeoi Mung Film Production yang disutradarai Andree Hioe.

Keterlibatan Wendi dan Patricia menarik perhatian setelah keduanya membagikan cuplikan trailer film tersebut melalui akun instagram masing-masing pada 1 November 2026. Dalam proyek ini, keduanya mencoba genre yang berbeda dari bidang hiburan yang selama ini membesarkan nama mereka.

Wendi Cagur yang dikenal sebagai komedian dan presenter televisi memperlihatkan sisi lain melalui sejumlah adegan aksi. Dalam trailer, ia tampil bersama Patricia Gouw dengan latar jalanan Hong Kong yang dipenuhi cahaya neon.

Cuplikan tersebut memperlihatkan berbagai adegan laga, mulai dari kejar-kejaran mobil hingga pertarungan fisik. Kehadiran keduanya dalam rangkaian adegan tersebut menjadi daya tarik tersendiri, mengingat Wendi dan Patricia lebih dikenal melalui aktivitas komedi, presentasi, serta dunia liburan.

Selain Wendi dan Patricia, "Dream Chaser" turut melibatkan sejumlah aktor Hong Kong, di antaranya Chow Wai Ming, Lam Ka Yan, Leung Tin Fai, Wong Siu Lung, dan Chan Ming Ho.

Film ini mengusung nuansa khas sinema aksi Hong Kong melalui penggunaan latar perkotaan, adegan pengejaran, serta pertarungan yang intens. Meski demikian, informasi mengenai alur cerita lengkap dan karakter yang dimainkan masing-masing pemeran belum banyak diungkapkan kepada publik.