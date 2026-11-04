Perjuangan Jin Young Melindungi Keluarga Jadi Sorotan dalam Film Action Fighter

Jinyoung (x @soompi)
JawaPos.com - Jin Young akan kembali ke layar lebar melalui film Korea terbaru berjudul Fighter. Dalam proyek bergenre kriminal aksi ini, ia akan memerankan seorang petarung seni bela diri campuran atau Mixed Martial Arts (MMA) yang memiliki impian besar untuk bergabung dengan Ultimate Fighting Championship (UFC).
Menurut laporan Soompi, agensi Management Run mengumumkan bahwa Jin Young tengah mempersiapkan diri untuk menampilkan adegan pertarungan yang intens.
Ia akan membawakan karakter Hye Sung, petarung yang belum dikenal luas tetapi tidak pernah menyerah mengejar cita-citanya meski menghadapi berbagai kesulitan hidup.
Hye Sung harus bekerja untuk membayar biaya pengobatan adiknya sekaligus melunasi utang. Di tengah kesibukan tersebut, ia tetap menjalani latihan MMA secara konsisten.
Masalah semakin rumit ketika Hye Sung menerima pekerjaan berbahaya bersama sahabat dekatnya, Won Do (Kim Min Ho).
Keduanya kemudian terseret dalam kasus dompet digital berisi mata uang kripto senilai 60 miliar won atau sekitar 45 juta dolar AS.
Selain Jin Young dan Kim Min Ho, film ini juga dibintangi Cha Woo Jin sebagai Tae Oh, sosok lawan yang menjadi ancaman besar bagi Hye Sung.
Sementara itu, Lee Seol memerankan Ji Na, seorang perawat di rumah sakit tempat adik Hye Sung dirawat. Hubungan Ji Na dan Hye Sung akan menghadirkan sentuhan emosional di tengah ketegangan cerita.
Film Fighter mulai proses syuting pada 28 Oktober 2026 dan menargetkan penayangan di bioskop pada 2027.
Melalui karakter Hye Sung, Jin Young akan memperlihatkan sisi akting yang lebih intens, terutama dalam adegan laga sekaligus perjuangan seorang pria untuk melindungi orang-orang terdekatnya.
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