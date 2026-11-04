White Blast Rilis Foto Terbaru, Park Soo Young dan Roh Yoon Seo Hadapi Misteri di Tengah Badai Salju

JawaPos.com - Film White Blast rilis foto terbaru yang menampilkan Park Soo Young dan Roh Yoon Seo dalam karakter mereka.

Film bergenre misteri thriller ini mengikuti kisah seorang kepala stasiun yang hampir pensiun dan penggantinya, yang menemukan jasad misterius di stasiun kereta pedesaan yang terisolasi akibat badai salju lebat.

Menurut laporan Soompi, Park Soo Young berperan sebagai Inspektur Choi, polisi senior yang telah lama bertugas di wilayah Seoloh dan memiliki hubungan dekat dengan kepala stasiun Gap Soo (Kim Yun Seok). Ia kerap mengunjungi stasiun untuk menikmati hidangan istimewa dan minuman tradisional racikan setempat.

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Sementara itu, Roh Yoon Seo memerankan Petugas Yang, polisi muda yang baru ditugaskan di kantor polisi Seoloh dan berhasil memperoleh kepercayaan Inspektur Choi berkat ketajamannya.

Foto-foto terbaru memperlihatkan keduanya sedang berpatroli di Stasiun Seoloh yang tertutup salju. Inspektur Choi tampak menatap Gap Soo dengan ekspresi getir menjelang giliran kerja terakhir sang kepala stasiun.

Adegan lainnya menunjukkan Choi memperlihatkan kemampuannya dalam mengendalikan situasi kecelakaan.

Petugas Yang juga terlihat dalam beberapa adegan, termasuk saat bermain baduk melawan Gap Soo dan ketika mengamati keadaan sekitar dengan tenang.

Kehadiran dua karakter polisi ini menambah lapisan cerita di tengah kejadian misterius yang melibatkan Gap Soo dan Hyun Taek (Koo Kyo Hwan), sang pengganti kepala stasiun.

Sutradara Hong Eui Jung memuji penampilan Park Soo Young dan Roh Yoon Seo, serta menyoroti dinamika antara polisi senior dan petugas baru.