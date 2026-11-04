Seo Ye Ji Dikonfirmasi Bintangi Geumwoldo, Film Terinspirasi Catatan Sejarah Dinasti Joseon

Seo Ye Ji (x @hallyuforums)
JawaPos.com - Seo Ye Ji akan kembali ke layar lebar melalui film terbaru Geumwoldo. B.Wave Entertainment, mengonfirmasi pada 4 November 2026 bahwa Seo Ye Ji akan memerankan karakter Kim Ji Hoo dalam film bergenre misteri yang mengusung kisah vampir dengan nuansa khas Korea.
Menurut laporan Soompi, Geumwoldo terinspirasi dari catatan sejarah mengenai kasus kanibalisme yang tercatat dalam Annals of the Joseon Dynasty. Ceritanya berlatar sebuah pulau terpencil di Korea yang dihuni komunitas tertutup.
Film ini memadukan unsur sejarah dan misteri dengan pendekatan mitologi vampir yang berbeda dari gambaran vampir dalam cerita Barat.
Seo Ye Ji akan memerankan Kim Ji Hoo, seorang perempuan yang berusaha menghadapi takdirnya. Setelah menerima pesan dari sang ibu, Kim Ji Hoo pergi ke pulau Geumwoldo.
Di sana, ia mulai menyelidiki serangkaian kejadian misterius dan perlahan menemukan kebenaran yang tersembunyi.
Film ini disutradarai Baek Dong Hoon, yang dikenal melalui Le Grand Chef 2: Kimchi Battle. Peran Seo Ye Ji diperkirakan menjadi pusat cerita, dengan karakter yang harus mengungkap misteri sekaligus menghadapi situasi asing di pulau tersebut.
Geumwoldo menandai proyek film layar lebar pertama Seo Ye Ji sejak Recalled yang dirilis pada 2021. Setelah beberapa tahun lebih banyak beraktivitas di televisi dan panggung teater, proyek ini menjadi langkah baru dalam perjalanan kariernya.
Proses syuting dijadwalkan dimulai pada pertengahan November 2026, sementara perilisan di bioskop ditargetkan pada 2027.
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