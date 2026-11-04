The King of Mask Singer Kembali dengan Musim Baru, Siap Tayang Desember 2026

The King Of Mask (x @soompi)
JawaPos.com - Program The King of Mask Singer, kembali menyapa penonton dengan musim terbaru pada Desember 2026.
Setelah menjalani masa jeda selama sekitar 11 bulan, acara produksi MBC ini hadir dengan identitas baru bertajuk The King of Mask Singer: Golden Mask.
Kembalinya program tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi penonton yang telah menantikan kelanjutan kompetisi penyanyi bertopeng ini.
Menurut laporan Soompi, acara yang pertama kali tayang pada April 2015 tersebut sebelumnya mengakhiri musim pertamanya pada Januari 2026. MBC kemudian mengumumkan rencana untuk mengubah program menjadi acara dengan format musiman.
Proses persiapan musim terbaru mulai memasuki tahap produksi setelah pengambilan gambar pertama dilakukan pada Oktober di MBC Dream Center, Ilsan.
Musim baru ini akan menghadirkan perubahan pada skala panggung dan konsep pertunjukan. MBC menggambarkan The King of Mask Singer: Golden Mask sebagai festival musik berskala besar dengan penampilan yang lebih spektakuler.
Desain topeng para peserta juga akan dibuat lebih mewah dan detail untuk memberikan pengalaman visual yang berbeda bagi penonton.
Salah satu daya tarik utama musim terbaru adalah kompetisi memperebutkan Golden Mask, simbol kemenangan bagi penyanyi bertopeng yang berhasil menjadi juara.
Para peserta akan menyembunyikan identitas mereka sambil menunjukkan kemampuan vokal terbaik. Selain itu, acara ini juga akan menghadirkan panel selebritas baru yang bertugas menebak identitas para kontestan melalui suara dan penampilan mereka.
The King of Mask Singer telah menjadi salah satu program musik andalan MBC dan format acaranya bahkan telah diadaptasi di 53 negara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022