The King of Mask Singer Kembali dengan Musim Baru, Siap Tayang Desember 2026

JawaPos.com - Program The King of Mask Singer, kembali menyapa penonton dengan musim terbaru pada Desember 2026.

Setelah menjalani masa jeda selama sekitar 11 bulan, acara produksi MBC ini hadir dengan identitas baru bertajuk The King of Mask Singer: Golden Mask.

Kembalinya program tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi penonton yang telah menantikan kelanjutan kompetisi penyanyi bertopeng ini.

Menurut laporan Soompi, acara yang pertama kali tayang pada April 2015 tersebut sebelumnya mengakhiri musim pertamanya pada Januari 2026. MBC kemudian mengumumkan rencana untuk mengubah program menjadi acara dengan format musiman.

Proses persiapan musim terbaru mulai memasuki tahap produksi setelah pengambilan gambar pertama dilakukan pada Oktober di MBC Dream Center, Ilsan.

Musim baru ini akan menghadirkan perubahan pada skala panggung dan konsep pertunjukan. MBC menggambarkan The King of Mask Singer: Golden Mask sebagai festival musik berskala besar dengan penampilan yang lebih spektakuler.

Desain topeng para peserta juga akan dibuat lebih mewah dan detail untuk memberikan pengalaman visual yang berbeda bagi penonton.

Salah satu daya tarik utama musim terbaru adalah kompetisi memperebutkan Golden Mask, simbol kemenangan bagi penyanyi bertopeng yang berhasil menjadi juara.

Para peserta akan menyembunyikan identitas mereka sambil menunjukkan kemampuan vokal terbaik. Selain itu, acara ini juga akan menghadirkan panel selebritas baru yang bertugas menebak identitas para kontestan melalui suara dan penampilan mereka.