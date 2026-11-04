Poster What a Boss Wants Ungkap Cinta Segitiga Sung Hoon, Oh Se Young, dan Lee Jung Shin

JawaPos.com - Drama terbaru What a Boss Wants menarik perhatian menjelang penayangannya. Drama ini merilis poster terbaru yang menampilkan tiga pemeran utamanya, Sung Hoon, Oh Se Young, dan Lee Jung Shin.

Ketiganya memperlihatkan karakter dengan kepribadian berbeda yang menjadi awal dari kisah cinta segitiga penuh dinamika.

Menurut laporan Soompi, Sung Hoon memerankan Kwon Do Hyuk, seorang CEO perusahaan hiburan sekaligus jenius kecerdasan buatan yang dikenal perfeksionis.

Ia memiliki penampilan menawan, tetapi cenderung dingin dan lebih mengutamakan logika daripada perasaan.

Dalam poster, latar biru dengan angka nol dan satu menggambarkan karakter Do Hyuk yang sangat mengandalkan data.

Slogan, “Dalam tiga bulan, kamu pasti akan jatuh cinta kepadaku,” memperlihatkan keyakinannya untuk menaklukkan hati perempuan yang disukainya.

Oh Se Young berperan sebagai Lee Eun Chae, vokalis sebuah band indie bernama India Red. Karakternya digambarkan ceria, percaya diri, dan memiliki kecintaan besar terhadap musik.

Latar penuh warna serta notasi musik dalam posternya menggambarkan impiannya menjadi penyanyi.

Berbeda dari Do Hyuk, Eun Chae justru menegaskan melalui slogan, “Tidak mungkin aku jatuh cinta kepada pria seperti itu,” yang mengisyaratkan hubungan penuh adu argumen di antara mereka.