Nostalgia Cinta Masa SMA, 4 Alasan Welcome Back, First Love Layak Ditonton

Drama Welcome Back, First Love (x @ceritalayar_id)
JawaPos.com - Penggemar drama Jepang romantis memiliki tontonan menarik melalui drama Welcome Back, First Love.
Dibintangi Hayashi Meari sebagai Yamane Shiori dan Higuchi Kohei sebagai Taguchi Ryosuke, drama ini mengangkat kisah dua orang yang kembali dipertemukan setelah sepuluh tahun berpisah.
Berawal dari kedekatan saat masih duduk di bangku SMA, keduanya kini memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali perasaan yang pernah terpendam. Dilansir Soompi, ada empat alasan yang membuat drama ini menarik untuk disaksikan.
Salah satu daya tarik utama Welcome Back, First Love adalah perjalanan hubungan Shiori dan Ryosuke yang berawal dari persahabatan. Keduanya memiliki kepribadian bertolak belakang.
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Shiori merupakan perempuan pemalu dan lembut, sedangkan Ryosuke dikenal sebagai sosok pemberontak dengan sikap cuek serta penampilan yang terkesan galak.
Meski berbeda, kepribadian Shiori yang tulus mampu membuat Ryosuke perlahan membuka diri. Setelah sepuluh tahun berpisah, pertemuan kembali mereka menghadirkan kesempatan untuk menghidupkan perasaan lama yang ternyata belum sepenuhnya hilang.
Drama ini tidak hanya memperlihatkan kehidupan Shiori dan Ryosuke saat sudah bekerja sebagai orang dewasa, tetapi juga menghadirkan kilas balik masa SMA mereka.
Perpaduan dua periode kehidupan tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan karakter sekaligus kenangan yang masih melekat. Meski penampilan dan sikap mereka semakin dewasa, ada perasaan serta kedekatan masa lalu yang tetap bertahan.
Pendekatan cerita ini membuat perkembangan hubungan keduanya terasa alami dan tidak terburu-buru.
Tidak hanya berfokus pada kisah asmara, Welcome Back, First Love juga memberikan ruang bagi hubungan persahabatan.
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