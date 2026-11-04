Wanna One Beri Dukungan untuk Kim Jae Hwan di Konser Solo Pertama Usai Wamil

JawaPos.com - Kim Jae Hwan sukses menggelar konser solo pertamanya setelah menyelesaikan wajib militer.

Momen spesial tersebut semakin berkesan karena sejumlah mantan rekan satu grupnya di Wanna One datang langsung untuk memberikan dukungan. Konser berlangsung selama dua hari, di Blue Square Woori WON Banking Hall, Seoul.

Menurut laporan allkpop, Park Woo Jin hadir pada hari pertama konser, sementara Lee Dae Hwi, Yoon Ji Sung, dan Hwang Min Hyun terlihat memberikan dukungan pada hari kedua.

Mereka menyaksikan penampilan Kim Jae Hwan sambil membawa light stick resmi miliknya. Kehadiran para anggota Wanna One itu memperlihatkan persahabatan yang tetap terjalin meski mereka telah menjalani aktivitas masing-masing.

Konser berjudul Blank tersebut menjadi penampilan solo pertama Kim Jae Hwan setelah sekitar tiga tahun. Ia menyusun sendiri daftar lagu untuk pertunjukan berdurasi sekitar 120 menit itu.

Penampilan dibuka dengan lagu “I'll Be There”, yang dirilis pada April 2026, dan dilanjutkan dengan berbagai lagu dari perjalanan karier solonya.

Kim Jae Hwan juga menghadirkan pertunjukan dengan iringan band secara langsung. Ia memainkan gitar dalam beberapa penampilan, membawakan lagu ballad dan soundtrack drama, serta menyuguhkan medley lagu dari Fin.K.L, TVXQ, dan BTS.

Salah satu momen menarik terjadi ketika ia muncul di area tempat duduk penonton saat membawakan lagu dari single terbarunya, “Love, From Here”.

Menjelang akhir konser, Kim Jae Hwan memperkenalkan lagu ciptaan sendiri yang belum pernah dirilis. Lagu tersebut secara khusus ditulis untuk konser ini sebagai ungkapan harapannya agar dapat kembali bertemu dengan para penggemar di kehidupan berikutnya.