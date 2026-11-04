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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.25 WIB

Kabar Bahagia! Yena Siapkan Versi Baru “Sakuranbo” Milik Ai Otsuka

Choi Yena (x @tang_kira) - Image

Choi Yena (x @tang_kira)

JawaPos.com - Choi Yena membuat penggemar penasaran melalui proyek musik terbarunya. Kali ini, ia menyiapkan remake lagu J-Pop populer “Sakuranbo” milik Ai Otsuka yang dirilis pada 2003.

Menariknya, Yena juga memberikan petunjuk mengenai kehadiran seorang bintang tamu misterius dalam versi terbarunya.

Menurut laporan allkpop, Yena merilis teaser yang memperlihatkan proyek remake tersebut sekaligus menggoda rasa penasaran penggemar mengenai sosok kolaborator yang akan bergabung.

Identitas tamu spesial itu belum diungkap secara jelas, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pendengar.

“Sakuranbo” merupakan salah satu lagu Ai Otsuka yang dikenal luas berkat melodi ceria dan nuansa pop yang khas.

Lagu tersebut menjadi populer sejak awal 2000-an dan masih memiliki tempat tersendiri di kalangan penggemar musik Jepang hingga sekarang.

Melalui interpretasi baru ini, Yena berkesempatan memperkenalkan kembali lagu klasik tersebut kepada pendengar generasi baru.

Karakter vokal dan gaya musiknya diharapkan memberikan warna berbeda tanpa menghilangkan daya tarik dari lagu aslinya.

Kehadiran bintang tamu misterius menjadi salah satu hal yang paling dinantikan dari proyek ini.

Penggemar kini menunggu pengumuman resmi mengenai identitas kolaborator, konsep video musik, serta tanggal perilisan remake “Sakuranbo” versi Yena

Editor: Hanny Suwindari
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