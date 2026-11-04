Lee Jong Suk Minta Tambahan Waktu Sebulan untuk Adegan Transformasi di “The Remarried Empress”

The Remarried Empresa (x @stararena_)

JawaPos.com - Lee Jong Suk bagikan cerita di balik salah satu adegan paling menantang dalam drama “The Remarried Empress”.

Ia mengaku sempat meminta tambahan waktu satu bulan kepada sutradara untuk mempersiapkan adegan ketika karakter Heinrey berubah dari burung menjadi manusia dalam kondisi tanpa busana.

Menurut laporan allkpop, Lee Jong Suk mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri konferensi pers produksi serial Disney+ bersama para pemain lainnya.

Ia menilai adegan transformasi pertama Heinrey menjadi manusia merupakan bagian penting agar cerita terasa meyakinkan, sehingga persiapan fisik menjadi perhatian khusus.

Dalam drama ini, Lee Jong Suk memerankan Pangeran Heinrey dari Kerajaan Barat, yang berasal dari keluarga penyihir dan mampu berubah menjadi burung.

Heinrey menyembunyikan identitasnya, mendekati Permaisuri Navier dalam wujud burung, lalu perlahan jatuh cinta kepadanya. Adegan transformasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sang aktor.

Lee Jong Suk juga menceritakan keterlibatannya dalam pengembangan desain burung melalui efek visual komputer atau CGI.

Tim produksi menggunakan sejumlah ciri fisiknya, termasuk wajah, warna rambut, bentuk, dan gestur, untuk memperkuat kesan bahwa burung tersebut merupakan wujud lain Heinrey. Ia mengaku sempat merasa cemas menunggu hasil akhir visual karakter itu.

“The Remarried Empress” mengisahkan Permaisuri Navier yang diceraikan Kaisar Sovieshu setelah sang kaisar jatuh cinta kepada Rashta. Navier kemudian meminta persetujuan untuk menikah kembali dengan Heinrey.