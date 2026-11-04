Heart of Woman Umumkan Double Title Track untuk “Eternal Fade”

H.O.W (x @nugupromo)

JawaPos.com - HEART OF WOMAN (H.O.W) akan comeback pertama mereka dengan album mini perdana berjudul “ETERNAL FADE”.

Agensi Blue Brown Records merilis foto konsep versi “LIT IT”, daftar lagu, serta highlight medley melalui kanal media sosial resmi grup. Menurut laporan allkpop, album ini akan menampilkan dua lagu utama, yaitu “MELT” dan “LIT IT”.

Dalam foto konsep “LIT IT”, para anggota memperlihatkan sisi yang berbeda dari konsep sebelumnya.

Jika versi “MELT” menonjolkan penampilan putih yang lembut dan misterius, konsep terbaru hadir dengan gaya serba hitam, busana punk berlapis, serta tampilan sporty melalui jersey bermotif grafis. Perubahan ini menghadirkan kesan lebih berani, dinamis, dan bebas.

“MELT” memadukan unsur UK garage dan drum and bass untuk menggambarkan perasaan yang perlahan mencair.

Sementara itu, “LIT IT” mengusung bass 808 yang kuat dan nuansa trap hip-hop. Lagu tersebut membawa pesan tentang keberanian menjalani hidup dengan cara sendiri tanpa terikat standar orang lain. Anggota Ryu-in turut berpartisipasi dalam penulisan lirik “LIT IT”.

Album “ETERNAL FADE” juga memuat empat lagu lainnya, yakni “Footsteps”, “Blue”, “Glow”, dan “Find U”.

Deretan lagu tersebut menggambarkan perjalanan pertumbuhan dan perubahan perasaan dalam satu musim, mulai dari melangkah dengan ritme sendiri hingga mempertahankan harapan untuk kembali bertemu seseorang.

Sebelumnya, “MELT” telah dirilis sebagai lagu pra-rilis pada akhir Oktober, sekaligus menjadi pembuka era comeback mereka.

Produser DWAYNE, yang juga terlibat dalam album debut HEART OF WOMAN, kembali bekerja sama dalam proyek ini. Album terbaru tersebut mempertahankan identitas musik grup sekaligus memperluas eksplorasi genre.