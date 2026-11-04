Sutradara 'Godzilla Minus Zero' Tentang Pesan Moral Filmnya: Bahaya Perang dan Kebahagiaan Sederhana

Godzilla Minus Zero. (TOHO)
JawaPos.com - Sutradara Godzilla Minus Zero, Takashi Yamazaki tidak hanya menghadirkan tontonan pertarungan dua monster raksasa, tetapi juga meninggalkan pertanyaan mengenai perang, kehancuran, dan tanggung jawab manusia atas persenjataan yang dimilikinya.
Melalui cerita yang berpusat pada hubungan antarmanusia berbalut pertarungan berdarah dua monster raksasa selama 135 menit tersebut, Yamazaki berusaha menyampaikan pesan besar lewat keinginan sederhana untuk melindungi keluarga dan kehidupan sehari-hari.
"Saya percaya bahwa jika penonton bisa merasakan pesan bahwa kita tidak boleh memicu perang melalui film ini, maka karya tersebut memiliki makna sosial," kata Yamazaki dalam konten wawancara eksklusif bersama GKIDS.
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"Ada beberapa adegan yang kami buat dengan pendekatan lebih jauh. Memang terdapat pendapat yang menyarankan agar adegan tertentu sebaiknya dihilangkan. Namun, saya tidak mengalah dan tetap mempertahankannya hingga akhir dengan keyakinan yang kuat," sambungnya.
Yamazaki mengatakan, ia tidak ingin menggambarkan dua protagonis utama film ini, yakni Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) dan Noriko (Minami Hamabe) sebagai pahlawan yang membawa misi mulia.
"Sebaliknya, saya ingin menghadirkan mereka sebagai individu biasa yang mudah dipahami dan sosok yang ingin dilindungi oleh siapa pun. Alih-alih menjadikan upaya menyelamatkan dunia sebagai premis utama, saya memilih menggambarkan keinginan-keinginan sederhana yang nyaris egoistis, seperti ingin melindungi keluarga tercinta dan mempertahankan kehidupan sehari-hari yang sederhana," kata Yamazaki.
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Melalui pendekatan tersebut, sambungnya, Yamazaki ingin memperlihatkan bagaimana keinginan pribadi yang kecil itu pada akhirnya dapat merepresentasikan harapan seluruh umat manusia.
"Saya ingin penonton secara perlahan menangkap pertanyaan mengenai bagaimana manusia yang memiliki persenjataan dalam skala besar seharusnya bersikap. Jika kami bisa meninggalkan sedikit saja pertanyaan tersebut di benak penonton yang awalnya datang hanya untuk menikmati hiburan—misalnya karena berpikir 'Godzilla terlihat keren' atau 'amukan King Ghidorah sangat luar biasa'—maka saya menganggap film ini telah berhasil," kata Yamazaki.
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