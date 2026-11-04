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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.34 WIB

Son Suk Ku dan Park Bo Young Jadi Pasangan Suami Istri di Film Terbaru “Kiss for Tomorrow”

Son Suk Ku dan Park Bo Young (x @tang_kira) - Image

Son Suk Ku dan Park Bo Young (x @tang_kira)

JawaPos.com - Son Suk Ku dan Park Bo Young akan beradu akting dalam film terbaru berjudul “Kiss for Tomorrow”.

Film bergenre komedi romantis fantasi ini mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri dengan kisah cinta yang tidak biasa. Proses syuting telah dimulai pada 31 Oktober 2026.

Menurut laporan Soompi, film ini mengisahkan pasangan misterius yang tidak bisa menyambut hari berikutnya tanpa berbagi ciuman setidaknya sekali sehari.

Namun, perjalanan romantis mereka berubah menjadi petualangan ketika keduanya tiba-tiba terpisah saat berlibur menggunakan kapal pesiar. Mereka pun berusaha menemukan satu sama lain demi mendapatkan ciuman yang paling dirindukan.

Son Suk Ku akan memerankan Ji Kyung, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, Oh Sung, sejak pandangan pertama.

Setelah terpisah di tengah perjalanan, Ji Kyung terdampar sendirian di tempat asing dan berjuang untuk kembali kepada sang istri.

Sementara itu, Park Bo Young berperan sebagai Oh Sung, sosok istri yang ceria dan penuh energi, yang berusaha menemukan kembali suaminya dari atas kapal pesiar.

Film ini disutradarai Kang Hyung Chul, sineas yang dikenal melalui karya seperti “Scandal Makers”, “Sunny”, “Tazza: The Hidden Card”, “Swing Kids”, dan “Hi-5”. Proyek tersebut juga menjadi kolaborasi pertama Son Suk Ku dan Park Bo Young dalam satu film.

Menariknya, Park Bo Young kembali bekerja sama dengan Kang Hyung Chul setelah sekitar 18 tahun sejak film “Scandal Makers”.

Proses pengambilan gambar akan berlangsung di sejumlah lokasi di Korea Selatan serta luar negeri, termasuk Singapura dan Thailand.

Editor: Hanny Suwindari
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