Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.31 WIB

Ahn Bo Hyun dan Lee Sung Min Dipaksa Bekerja Sama dalam Drama Sejarah “Sacred Jewel”

Ahn Bo Hyun (x @koreanindo) - Image

Ahn Bo Hyun (x @koreanindo)

JawaPos.com - Drama terbaru “Sacred Jewel” hadirkan Ahn Bo Hyun dan Lee Sung Min sebagai dua komandan dari generasi berbeda yang harus bekerja sama dalam misi berbahaya.

Meski memiliki tujuan yang sama, perbedaan pengalaman dan karakter membuat keduanya kerap berselisih di tengah perjalanan.

Menurut laporan Soompi, drama ini berlatar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, ketika kerajaan berada di ambang kekalahan setelah puluhan tahun berperang melawan Mongolia.

Ceritanya mengikuti sebuah unit ekspedisi yang menjalankan tugas penting untuk membawa Manik Avalokitesvara, relik suci yang dipercaya mampu melindungi bangsa.

Ahn Bo Hyun memerankan Baek Gyeol, komandan muda yang sebelumnya bertugas di pasukan pengawal kerajaan. Sosoknya dikenal berani, ambisius, dan keras kepala.

Ia harus memimpin misi bersama pasukan Yabyeolcho, meski awalnya enggan bekerja dengan kelompok tersebut dan lebih memilih menjalankan tugas dengan caranya sendiri.

Sementara itu, Lee Sung Min berperan sebagai Choi Gu, komandan veteran Yabyeolcho yang telah melewati banyak pertempuran.

Berbekal pengalaman dan penilaian yang tenang, Choi Gu ditugaskan mendampingi Baek Gyeol dalam perjalanan penuh risiko. Perbedaan pendekatan keduanya memunculkan konflik sekaligus menjadi salah satu daya tarik cerita.

Drama ini akan menampilkan bagaimana Baek Gyeol dan Choi Gu menghadapi tantangan di medan perang, membangun kepercayaan, serta belajar bekerja sama demi menyelesaikan misi yang menentukan nasib Goryeo. “Sacred Jewel” tayang perdana pada Desember 2026 di JTBC.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lee Sung Min, Koo Kyo Hwan, dan Yoon Kyung Ho Bintangi Film Baru 'Cartel' - Image
Entertainment

Lee Sung Min, Koo Kyo Hwan, dan Yoon Kyung Ho Bintangi Film Baru 'Cartel'

Rabu, 8 Juli 2026 | 17.40 WIB

Sutradara Exhuma Siapkan Film Vampir Baru, Yoo Ah In hingga Lee Sung Min Dikabarkan Masuk Daftar Pemeran - Image
Music & Movie

Sutradara Exhuma Siapkan Film Vampir Baru, Yoo Ah In hingga Lee Sung Min Dikabarkan Masuk Daftar Pemeran

Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.41 WIB

Dalam Drama Teach You A Lesson, Lee Sung Min, Kim Moo Yeol, Jin Ki Joo, dan P.O akan Beradu Akting - Image
Music & Movie

Dalam Drama Teach You A Lesson, Lee Sung Min, Kim Moo Yeol, Jin Ki Joo, dan P.O akan Beradu Akting

Rabu, 27 Mei 2026 | 14.08 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore