Ahn Bo Hyun dan Lee Sung Min Dipaksa Bekerja Sama dalam Drama Sejarah “Sacred Jewel”

Ahn Bo Hyun (x @koreanindo)
JawaPos.com - Drama terbaru “Sacred Jewel” hadirkan Ahn Bo Hyun dan Lee Sung Min sebagai dua komandan dari generasi berbeda yang harus bekerja sama dalam misi berbahaya.
Meski memiliki tujuan yang sama, perbedaan pengalaman dan karakter membuat keduanya kerap berselisih di tengah perjalanan.
Menurut laporan Soompi, drama ini berlatar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, ketika kerajaan berada di ambang kekalahan setelah puluhan tahun berperang melawan Mongolia.
Ceritanya mengikuti sebuah unit ekspedisi yang menjalankan tugas penting untuk membawa Manik Avalokitesvara, relik suci yang dipercaya mampu melindungi bangsa.
Ahn Bo Hyun memerankan Baek Gyeol, komandan muda yang sebelumnya bertugas di pasukan pengawal kerajaan. Sosoknya dikenal berani, ambisius, dan keras kepala.
Ia harus memimpin misi bersama pasukan Yabyeolcho, meski awalnya enggan bekerja dengan kelompok tersebut dan lebih memilih menjalankan tugas dengan caranya sendiri.
Sementara itu, Lee Sung Min berperan sebagai Choi Gu, komandan veteran Yabyeolcho yang telah melewati banyak pertempuran.
Berbekal pengalaman dan penilaian yang tenang, Choi Gu ditugaskan mendampingi Baek Gyeol dalam perjalanan penuh risiko. Perbedaan pendekatan keduanya memunculkan konflik sekaligus menjadi salah satu daya tarik cerita.
Drama ini akan menampilkan bagaimana Baek Gyeol dan Choi Gu menghadapi tantangan di medan perang, membangun kepercayaan, serta belajar bekerja sama demi menyelesaikan misi yang menentukan nasib Goryeo. “Sacred Jewel” tayang perdana pada Desember 2026 di JTBC.
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