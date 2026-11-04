Austin Lin Debut di Film Korea 'Tristes Tropiques' sebagai Pembunuh yang Berhati Lembut

JawaPos.com - Austin Lin akan debut di Korea lewat Film 'Tristes Tropiques', film noir yang mengangkat kisah organisasi pembunuh dengan ikatan seperti saudara.

Dalam film tersebut, Austin memerankan Rain, sosok tangan kanan organisasi yang dikenal kejam saat menjalankan misi, tetapi memiliki sisi lembut terhadap orang-orang terdekatnya.

Menurut laporan Soompi, Rain merupakan anggota organisasi yang dibesarkan bersama di bawah bimbingan seorang Master.

Setelah kematian sang pemimpin, para anggota berjanji membalas dendam, sementara kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka.

Rain kemudian meninggalkan organisasi bersama Jang, yang diperankan Park Hae Soo, untuk membangun persaudaraan mereka sendiri.

Meski dikenal tanpa ampun dalam menjalankan tugas, Rain memiliki perhatian khusus terhadap Lu, anggota termuda yang diperankan Lee Sin Young.

Karakter ini juga digambarkan memiliki kecintaan terhadap hujan dan kepribadian hangat ketika bersama saudara-saudaranya. Kontras antara sisi brutal dan emosional tersebut menjadi salah satu daya tarik karakter Rain.

Untuk mempersiapkan peran pertamanya dalam film Korea, Austin Lin melakukan persiapan secara teliti. Ia berulang kali mempelajari video pembacaan naskah serta mencatat dialog dan waktu penggunaan bahasa isyarat agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan syuting multibahasa.

Austin mengaku tertarik dengan gaya penyutradaraan Park Hoon Jung dan perkembangan batin para karakter, sekaligus antusias memerankan pembunuh dalam film noir untuk pertama kalinya.