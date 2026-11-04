Cha Ye Ryun Angkat Bicara soal Tuduhan Bullying yang Ramai di Media Sosial

JawaPos.com - Cha Ye Ryun jadi perhatian publik setelah muncul tuduhan bahwa dirinya pernah melakukan perundungan saat masih bersekolah. Isu tersebut ramai dibicarakan di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet.

Menanggapi kontroversi yang berkembang, Cha Ye Ryun akhirnya menyampaikan bantahan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Menurut laporan allkpop, Cha Ye Ryun secara tegas membantah keterlibatannya dalam tindakan bullying seperti yang dituduhkan secara daring.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika pembicaraan mengenai dugaan perilaku masa lalunya terus menyebar di internet. Ia menolak tuduhan tersebut dan memberikan tanggapan di tengah meningkatnya perhatian publik.

Kontroversi ini kembali memperlihatkan bagaimana unggahan di media sosial dapat memicu perbincangan luas, terutama ketika menyangkut kehidupan pribadi figur publik.

Tuduhan mengenai perilaku seseorang pada masa sekolah sering kali menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan pengalaman pribadi dan reputasi.

Di tengah ramainya komentar warganet, penting untuk membedakan antara tuduhan yang beredar dan fakta yang telah terbukti.

Hingga informasi dalam laporan tersebut, Cha Ye Ryun telah menyampaikan bantahan, sementara kontroversi di ruang digital masih berlangsung.

Karena itu, tuduhan tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti dan proses klarifikasi yang memadai.