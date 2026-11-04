Apa yang Terjadi dengan Jang Gyuri dan Bae Jong Ok, Saksikan dalam Film Horor Baru My Home

Bae Jong Ok, Jang Gyuri. (Soompi)
JawaPos.com – Tayang 25 November, film Korea bergenre horor-thriller mendatang, My Home, telah merilis poster dan teaser baru
Dikutip dari Soompi, Rabu, (4/11), kisah Gyu Bin (Jang Gyuri), diceritakan sebagai seorang mahasiswi yang pindah ke apartemen mewah dengan persyaratan yang sangat menguntungkan.
Ternyata berbagai kejadian aneh terjadi saat tinggal bersama pemilik rumah yang anggun, Geum Rim (Bae Jong Ok)
Dalam poster baru, nampak Gyu Bin dan Geum Rim yang duduk dengan tenang berhadapan, serta gelas-gelas anggur di antara mereka.
Makin menarik, sosok-sosok hantu misterius yang mengintai di seluruh penjuru rumah menciptakan suasana mencekam.
Slogan “Ada sesuatu di rumah ini yang kau inginkan” memberikan petunjuk mengenai keberadaan entitas ganjil yang bersembunyi di dalam rumah tersebut.
Terdengar kalimat-kalimat provokatif seperti, “Jangan menginginkan apa yang bukan milikmu,” dan “Sewa gratis, apartemen paling mewah di Seoul, apakah kamu mau pindah ke sini?”
Geum Rim menyambut hangat Gyu Bin, yang menjadi teman serumahnya melalui sebuah program berbagi hunian.
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