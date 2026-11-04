Everest: The Other Side dan Breeder Pimpin Deretan Film Indie yang Tayang Akhir Oktober

JawaPos.com - Penggemar film memiliki sejumlah pilihan tontonan menarik menjelang akhir Oktober 2026.

Menurut laporan Deadline, deretan film independen atau indie mulai meramaikan layar bioskop dengan cerita dari berbagai genre, mulai dari dokumenter petualangan hingga horor psikologis.

Dua judul yang mencuri perhatian dalam perilisan pekan ini adalah Everest: The Other Side dan Breeder.

Everest: The Other Side menjadi salah satu film unggulan yang tayang pada 30 Oktober 2026. Dokumenter garapan Elizabeth Chai Vasarhelyi dan Jimmy Chin ini mengangkat perjalanan dua atlet ski pendaki gunung, Jim Morrison dan Hilaree Nelson.

Baca Juga:Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Leo dan Virgo 4 November 2026

Keduanya memiliki impian besar untuk mendaki sekaligus bermain ski di sisi utara Gunung Everest, sebuah jalur ekstrem yang dikenal sangat berbahaya.

Sementara itu, Breeder menawarkan pengalaman berbeda melalui nuansa horor psikologis. Film garapan Alex Goyette tersebut mengikuti Russell, seorang peneliti yang berusaha mengembangkan solusi untuk menyelamatkan populasi lebah.

Harapannya mendapatkan pendanaan baru muncul ketika seorang peternak pudel eksentrik bernama Patti menawarkan bantuan.

Namun, Russell perlahan menyadari bahwa perempuan tersebut memiliki ambisi yang jauh lebih mengerikan dari perkiraannya.

Selain kedua judul tersebut, sejumlah film lain turut meramaikan jadwal perilisan, termasuk Queen at Sea yang dibintangi Juliette Binoche dan Tom Courtenay.