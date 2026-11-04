Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.29 WIB

Everest: The Other Side dan Breeder Pimpin Deretan Film Indie yang Tayang Akhir Oktober

Everest : The Other Side (Deadline) - Image

Everest : The Other Side (Deadline)

JawaPos.com - Penggemar film memiliki sejumlah pilihan tontonan menarik menjelang akhir Oktober 2026.

Menurut laporan Deadline, deretan film independen atau indie mulai meramaikan layar bioskop dengan cerita dari berbagai genre, mulai dari dokumenter petualangan hingga horor psikologis.

Dua judul yang mencuri perhatian dalam perilisan pekan ini adalah Everest: The Other Side dan Breeder.

Everest: The Other Side menjadi salah satu film unggulan yang tayang pada 30 Oktober 2026. Dokumenter garapan Elizabeth Chai Vasarhelyi dan Jimmy Chin ini mengangkat perjalanan dua atlet ski pendaki gunung, Jim Morrison dan Hilaree Nelson.

Keduanya memiliki impian besar untuk mendaki sekaligus bermain ski di sisi utara Gunung Everest, sebuah jalur ekstrem yang dikenal sangat berbahaya.

Sementara itu, Breeder menawarkan pengalaman berbeda melalui nuansa horor psikologis. Film garapan Alex Goyette tersebut mengikuti Russell, seorang peneliti yang berusaha mengembangkan solusi untuk menyelamatkan populasi lebah.

Harapannya mendapatkan pendanaan baru muncul ketika seorang peternak pudel eksentrik bernama Patti menawarkan bantuan.

Namun, Russell perlahan menyadari bahwa perempuan tersebut memiliki ambisi yang jauh lebih mengerikan dari perkiraannya.

Selain kedua judul tersebut, sejumlah film lain turut meramaikan jadwal perilisan, termasuk Queen at Sea yang dibintangi Juliette Binoche dan Tom Courtenay.

Film ini mengangkat persoalan keluarga dan dilema moral ketika seorang perempuan harus menghadapi kondisi demensia ibunya.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tips Berkendara Saat Musim Hujan, Cara Aman Menghindari Jalan Licin dan Risiko Kecelakaan - Image
Lifestyle

Tips Berkendara Saat Musim Hujan, Cara Aman Menghindari Jalan Licin dan Risiko Kecelakaan

Selasa, 3 November 2026 | 18.07 WIB

Prediksi Skor Esteghlal vs Al Shamal di ACL Elite Musim 2026/2027: Tuan Rumah Diunggulkan Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Esteghlal vs Al Shamal di ACL Elite Musim 2026/2027: Tuan Rumah Diunggulkan Menang

Selasa, 3 November 2026 | 17.36 WIB

Life Hack Mengeringkan Pakaian Tanpa Sinar Matahari Saat Musim Hujan, 7 Solusi Praktis untuk Anak - Image
Lifestyle

Life Hack Mengeringkan Pakaian Tanpa Sinar Matahari Saat Musim Hujan, 7 Solusi Praktis untuk Anak

Selasa, 3 November 2026 | 16.58 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore