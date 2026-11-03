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Penulis: Edy Pramana
Rabu, 4 November 2026 | 00.02 WIB

Perankan Gema di Film Pasukan 1.000 Janda, Syaura Salsabila Belajar Dialek Aceh dan Berlatih Pedang

Aktris muda Syaura Salsabila mendapat tantangan baru melalui film Pasukan 1.000 Janda. (Istimewa) - Image

Aktris muda Syaura Salsabila mendapat tantangan baru melalui film Pasukan 1.000 Janda. (Istimewa)

JawaPos.com – Aktris muda Syaura Salsabila mendapat tantangan baru lewat film Pasukan 1.000 Janda. Dalam film tersebut, dia memerankan Gema, putri Laksamana Malahayati, pejuang perempuan asal Aceh yang dikenal melawan penjajahan Belanda.

Demi mendalami karakter tersebut, Syaura mempersiapkan sejumlah hal, mulai dari mempelajari dialek Aceh, mengasah emosi, hingga berlatih menggunakan senapan dan pedang untuk mendukung adegan pertempuran.

Ketertarikannya pada dunia seni peran juga membuat Syaura rutin berlatih secara mandiri. Dia mengaku senang terus mempelajari kemampuan baru, termasuk melalui berbagai aktivitas di luar akting.

“Saya senang terus belajar akting, termasuk berlatih secara mandiri. Di luar itu, saya juga menikmati seni bela diri dan olahraga seperti boxing, basket, berkuda, dan berenang. Bagi saya, semua aktivitas itu menjadi cara untuk terus belajar, menjaga kebugaran, dan mengembangkan diri,” ujar Syaura.

Selain tantangan akting, Syaura juga menunjukkan kecintaannya terhadap budaya Indonesia melalui busana yang dikenakan saat gala premiere film tersebut.

Bekerja sama dengan desainer Ernesto Abram dan tim, Syaura mengangkat Tenun Songket Lepus Palembang sebagai elemen utama busananya. Kain merah bermotif Bintang Bekait dengan benang emas kristal diolah menjadi coat terusan midi berkerah asimetris.

Busana tersebut dipadukan dengan nuansa merah burgundi untuk menghadirkan kesan tegas dan dramatis. Persiapannya berlangsung selama berbulan-bulan dengan melibatkan desainer sepatu serta perajin lokal.

Melalui kolaborasi tersebut, Syaura ingin memperlihatkan bahwa wastra Nusantara dapat dikemas dalam rancangan modern tanpa kehilangan identitas budayanya.

Bagi Syaura, memerankan Gema bukan sekadar kesempatan mengembangkan karier di dunia akting. Peran tersebut juga menjadi ruang baginya untuk mengenal sejarah perjuangan perempuan Indonesia dan memperkenalkannya kepada generasi muda melalui film.

Editor: Edy Pramana
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