Hadirkan Ketegangan, Saksikan Kisah Koo Kyo Hwan, Kim Yun Seok dalam Film Baru White Blast

Pemeran White Blast. (Soompi)
JawaPos.com – Diperankan Kim Yun Seok, film Korea mendatang White Blast telah merilis potongan gambar (stills) baru
Dikutip dari Soompi, Selasa (3/11), film ini menghadirkan ketegangan, menyoroti Gap Soo (Kim Yun Seok), seorang kepala stasiun yang akan segera pensiun.
Kemudian penggantinya yang baru ditunjuk, Hyun Taek (Koo Kyo Hwan), akhirnya mereka menemukan sesosok jenazah misterius di sebuah stasiun kereta pedesaan yang terisolasi akibat badai salju lebat.
Saat di Stasiun Seoloh, ekspresi terkejut Gap Soo saat menerima panggilan telepon di kantor stasiun, Hyun Taek yang memegang sapu.
Pada malam bersalju, para karakter yang berdiri di samping mobil polisi, setiap adegan dipenuhi dengan ketegangan.
Makin mendebarkan, Gap Soo menodongkan senjata dan Hyun Taek menggenggam sekop menimbulkan pertanyaan mengenai insiden yang terjadi di antara keduanya.
Terlihat mereka saling berhadapan dalam situasi tegang, serta Hyun Taek yang sedang mengusap darah dari wajahnya
Potongan gambar tersebut memperlihatkan Inspektur Choi (Park Soo Young) berhadapan dengan Gap Soo di kantor stasiun yang kacau.
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