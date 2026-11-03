Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Ramadhani
Selasa, 3 November 2026 | 15.24 WIB

Hadirkan Ketegangan, Saksikan Kisah Koo Kyo Hwan, Kim Yun Seok dalam Film Baru White Blast

Pemeran White Blast. (Soompi) - Image

Pemeran White Blast. (Soompi)

JawaPos.com – Diperankan Kim Yun Seok, film Korea mendatang White Blast telah merilis potongan gambar (stills) baru

Dikutip dari Soompi, Selasa (3/11), film ini menghadirkan ketegangan, menyoroti Gap Soo (Kim Yun Seok), seorang kepala stasiun yang akan segera pensiun.

Kemudian penggantinya yang baru ditunjuk, Hyun Taek (Koo Kyo Hwan), akhirnya mereka menemukan sesosok jenazah misterius di sebuah stasiun kereta pedesaan yang terisolasi akibat badai salju lebat.

Saat di Stasiun Seoloh, ekspresi terkejut Gap Soo saat menerima panggilan telepon di kantor stasiun, Hyun Taek yang memegang sapu.

Pada malam bersalju, para karakter yang berdiri di samping mobil polisi, setiap adegan dipenuhi dengan ketegangan.

Makin mendebarkan, Gap Soo menodongkan senjata dan Hyun Taek menggenggam sekop menimbulkan pertanyaan mengenai insiden yang terjadi di antara keduanya.

Terlihat mereka saling berhadapan dalam situasi tegang, serta Hyun Taek yang sedang mengusap darah dari wajahnya

Potongan gambar tersebut memperlihatkan Inspektur Choi (Park Soo Young) berhadapan dengan Gap Soo di kantor stasiun yang kacau.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan Alami Situasi Mencekam dalam Film Baru ‘White Blast’ - Image
Music & Movie

Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan Alami Situasi Mencekam dalam Film Baru ‘White Blast’

Senin, 12 Oktober 2026 | 05.01 WIB

Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan Terjebak Misteri Gelap di Film White Blast - Image
Music & Movie

Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan Terjebak Misteri Gelap di Film White Blast

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.23 WIB

Koo Kyo Hwan dan Sutradara Yi Ok Seop Ternyata Sudah Menikah Sejak 2022  - Image
Entertainment

Koo Kyo Hwan dan Sutradara Yi Ok Seop Ternyata Sudah Menikah Sejak 2022 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.37 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore