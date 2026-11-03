Son Suk Ku dan Park Bo Young akan Bintangi Film Komedi Romantis Baru Kiss For Tomorrow

JawaPos.com – Telah lama berkarir, aktor Korea Son Suk Ku dan Park Bo Young akan bermain dalam film baru berjudul Kiss For Tomorrow

Dikutip dari Soompi, Selasa (3/11), ditunggu penggemar, kabarnya proses syuting film ini sendiri telah dimulai sejak 31 Oktober.

Nantinya film komedi romantis fantasi ini menghadirkan kisah pasangan misterius yang tidak bisa menghadapi hari esok tanpa berciuman setidaknya sekali dalam sehari.

Saat t terpisah dalam perjalanan menggunakan kapal pesiar, keduanya pun berupaya mencari satu ciuman yang paling mereka dambakan dalam hidup mereka.

Makin menarik, film ini disutradarai oleh Kang Hyung Chul, sosok di balik karya-karya seperti Scandal Makers, Sunny, Tazza: The Hidden Card, Swing Kids, dan Hi-5.

Ahli bermain peran, Son Suk Ku sebagai Ji Kyung, seorang suami penuh kasih, Oh Sung (Park Bo Young), wanita yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama.

Setelah terpisah dari sang istri secara tak terduga saat berada di kapal pesiar, ia mendapati dirinya sendirian di tempat asing