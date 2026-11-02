Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 04.15 WIB

Lee Sang Yi Reuni dengan Ahn Eun Jin Lewat Cameo di Drama “A Love Other Than Yours”

Lee Sang Yi Jadi Comeo di A Love Other Than Yours (x @tang_kira) - Image

Lee Sang Yi Jadi Comeo di A Love Other Than Yours (x @tang_kira)

JawaPos.com - Lee Sang Yi kembali berbagi layar dengan Ahn Eun Jin melalui penampilan spesial dalam drama “A Love Other Than Yours”.

Kehadiran Lee Sang Yi menjadi kejutan bagi penonton, terlebih drama tersebut telah memasuki bagian akhir cerita.

Cameo ini juga terasa istimewa karena keduanya merupakan teman satu kelas saat menempuh pendidikan di Korea National University of Arts.

Mengutip laporan Soompi, tim produksi mengumumkan bahwa Lee Sang Yi akan tampil dalam episode ke-13 yang tayang pada hari itu.

Ia menerima tawaran tersebut untuk mendukung Ahn Eun Jin, yang menjadi pemeran utama drama. Foto di balik layar memperlihatkan keduanya berpose ceria, menunjukkan kedekatan yang terjalin sejak masa kuliah.

Dalam cuplikan episode, Ahn Eun Jin sebagai Lee Mi Do terlihat duduk berhadapan dengan Lee Sang Yi sambil mendengarkan pembicaraannya.

Ekspresi keduanya yang berbeda memancing rasa penasaran penonton mengenai karakter yang akan dimainkan Lee Sang Yi serta hubungan tokohnya dengan Mi Do.

A Love Other Than Yours” sendiri mengisahkan hubungan Lee Mi Do dan Namgoong Ho, yang diperankan Seo Kang Joon.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Intip Ekspresi Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin saat Bertemu di A Love Other Than Yours - Image
Music & Movie

Intip Ekspresi Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin saat Bertemu di A Love Other Than Yours

Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.16 WIB

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Ciptakan Suasana Romantis di Drama A Love Other Than Yours, Intip Kisah - Image
Music & Movie

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Ciptakan Suasana Romantis di Drama A Love Other Than Yours, Intip Kisah

Minggu, 20 September 2026 | 14.49 WIB

Sondia Nyanyikan OST Pertama “A Love Other Than Yours”, “Strange Day” Siap Dirilis  - Image
Music & Movie

Sondia Nyanyikan OST Pertama “A Love Other Than Yours”, “Strange Day” Siap Dirilis 

Rabu, 16 September 2026 | 03.31 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore