Lee Sang Yi Reuni dengan Ahn Eun Jin Lewat Cameo di Drama “A Love Other Than Yours”

JawaPos.com - Lee Sang Yi kembali berbagi layar dengan Ahn Eun Jin melalui penampilan spesial dalam drama “A Love Other Than Yours”.

Kehadiran Lee Sang Yi menjadi kejutan bagi penonton, terlebih drama tersebut telah memasuki bagian akhir cerita.

Cameo ini juga terasa istimewa karena keduanya merupakan teman satu kelas saat menempuh pendidikan di Korea National University of Arts.

Mengutip laporan Soompi, tim produksi mengumumkan bahwa Lee Sang Yi akan tampil dalam episode ke-13 yang tayang pada hari itu.

Ia menerima tawaran tersebut untuk mendukung Ahn Eun Jin, yang menjadi pemeran utama drama. Foto di balik layar memperlihatkan keduanya berpose ceria, menunjukkan kedekatan yang terjalin sejak masa kuliah.

Dalam cuplikan episode, Ahn Eun Jin sebagai Lee Mi Do terlihat duduk berhadapan dengan Lee Sang Yi sambil mendengarkan pembicaraannya.

Ekspresi keduanya yang berbeda memancing rasa penasaran penonton mengenai karakter yang akan dimainkan Lee Sang Yi serta hubungan tokohnya dengan Mi Do.