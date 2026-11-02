Hubungan Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee Berubah, Episode Terbaru “Oh! My Guard”

Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee (x @soompi)
JawaPos.com - Drama “Oh! My Guard” kembali menggoda penonton dengan konflik emosional antara Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee.
Dalam cuplikan terbaru, Oh Hae Ra yang biasanya tampil penuh keberanian justru terlihat hampir ambruk dan menahan tangis di hadapan Uhm Tae Bong.
Momen tersebut memberi isyarat bahwa hubungan dua karakter utama akan memasuki babak yang lebih serius.
Mengutip laporan Soompi, foto-foto terbaru memperlihatkan Tae Bong berusaha menopang Hae Ra yang tampak kehilangan tenaga.
Sang aktor terlihat khawatir ketika perempuan yang selama ini bertekad melindunginya berada dalam kondisi rapuh.
Teaser episode mendatang juga menampilkan Tae Bong berteriak, “Bertahanlah, Cha Hong Doo,” yang semakin menambah ketegangan.
Dalam cerita “Oh! My Guard”, Jung Yong Hwa memerankan Uhm Tae Bong, aktor papan atas yang dikenal sebagai bintang drama romantis, tetapi memiliki kelemahan besar.
Sementara itu, Hong Seung Hee berperan sebagai Oh Hae Ra, perempuan misterius yang setelah mengalami kecelakaan percaya dirinya adalah Cha Hong Doo, tokoh utama perempuan dalam drama favoritnya.
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