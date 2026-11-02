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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.43 WIB

Peter Berg Angkat Kisah Nyata Perang Dunia II dalam Film The Mosquito Bowl

The Mosquito Bowl (deadline) - Image

The Mosquito Bowl (deadline)

JawaPos.com - Sutradara Peter Berg kembali menghadirkan kisah penuh ketegangan melalui film terbarunya, The Mosquito Bowl.

Mengangkat peristiwa nyata selama Perang Dunia II, film ini memadukan dunia olahraga dan peperangan dalam sebuah cerita tentang persahabatan, keberanian, serta kerasnya kehidupan di medan tempur.

Menurut laporan Deadline, film tersebut menjalani pemutaran perdana dunia di AFI Fest 2026 sebelum memulai penayangan terbatas di bioskop pada 30 Oktober 2026.

Diadaptasi dari buku karya jurnalis Buzz Bissinger berjudul The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II, ceritanya berpusat pada empat pemain football perguruan tinggi berbakat.

Mereka adalah John McLaughry yang diperankan Nicholas Galitzine, Bob Bauman oleh Bill Skarsgård, Tony Butkovich oleh Ray Nicholson, serta David Schreiner yang dimainkan Tom Francis.

Setelah serangan Pearl Harbor pada 1941, keempatnya meninggalkan kehidupan olahraga dan bergabung dengan Korps Marinir Amerika Serikat.

Perjalanan mereka kemudian berubah drastis ketika harus menghadapi kenyataan perang di kawasan Pasifik.

Di tengah persiapan menuju pertempuran Okinawa, para tentara tersebut mengikuti pertandingan football yang kemudian dikenal sebagai Mosquito Bowl.

Editor: Novia Tri Astuti
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